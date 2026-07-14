Minden eddiginél nagyobb üzlet készül az ételkiszállításban

Újabb nagy felvásárlás készülhet az ételkiszállítási piacon. A Bloomberg értesülése szerint az Uber előrehaladott tárgyalásokat folytat a német Delivery Hero felvásárlásáról, és akár már ezen a héten megállapodás születhet a felek között.
A források szerint az Uber a Delivery Herót a közelmúltbeli, nagyjából 36 eurós tőzsdei árfolyamánál magasabb értéken venné meg. Korábban a társaság 33 eurós ajánlatot tett részvényenként, ezt azonban a befektetők kevésnek tartották, ezért a piac arra számít, hogy a végső ajánlat ennél magasabb lesz.
A Delivery Hero részvénye idén már mintegy 62 százalékkal emelkedett, így a vállalat piaci értéke jelenleg körülbelül 11,2 milliárd euró. Az Uber már most is jelentős tulajdonosnak számít, közvetlenül a részvények közel 25 százalékát birtokolja, a származtatott ügyletekkel együtt pedig a részesedése megközelíti a 37 százalékot.
A vállalat egyik legfontosabb részvényese a holland Prosus is, amely szintén meghatározó szereplője az online platformok piacának. A Prosus nem kívánta kommentálni a hírt, ahogy az Uber sem.
Az esetleges felvásárlás azonban várhatóan komoly versenyhatósági vizsgálatokat vált majd ki. A Delivery Hero több mint 60 országban van jelen, és számos európai, illetve közel keleti piacon közvetlenül versenyez az Uberrel. Emiatt több ország hatóságai is vizsgálhatják, hogy az ügylet nem csökkenti e túlságosan a versenyt.
A tárgyalások ugyan előrehaladott állapotban vannak, de egyelőre nincs végleges megállapodás. A Bloomberg forrásai szerint az egyeztetések még elhúzódhatnak, sőt az sem kizárt, hogy végül nem jön létre az üzlet.
A Delivery Hero az elmúlt hónapokban stratégiai felülvizsgálatot indított, miután több részvényes is nagyobb változásokat sürgetett. Az egyik legaktívabb befektető, az Aspex Management korábban sikeresen elérte, hogy távozzon a vállalat alapítója és korábbi vezetője, Niklas Östberg, miközben a befektetők több üzletág értékesítését is szorgalmazzák.
Az egész ételkiszállítási piac egyre inkább a konszolidáció irányába halad.
A koronavírus járvány idején a rendelési hullám óriási növekedést hozott az ágazatnak, a gazdaság újranyitása után azonban a bővülés jelentősen lelassult. Közben a kiélezett verseny és a futárok foglalkoztatására vonatkozó szigorodó szabályozás is növelte a cégek költségeit, ezért egyre többen keresik a méretgazdaságosságot felvásárlásokkal.
Az elmúlt időszakban több nagy tranzakció is ezt a folyamatot erősítette. A DoorDash tavaly megállapodott a brit Deliveroo felvásárlásáról, míg a Prosus megszerezte a Just Eat Takeawayt. Korábban arról is érkeztek hírek, hogy a DoorDash és a szaúdi Ninja külön is érdeklődött a Delivery Hero közel keleti üzletága iránt.
Az Uber 2,5 százalékot esett a hír megjelenése után.
A Delivery Hero 5,8 százalékot ralizott.
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