Minden eddiginél nagyobb üzlet készül az ételkiszállításban

Újabb óriási felvásárlás készülhet az ételkiszállítási piacon. A Bloomberg értesülései szerint az Uber előrehaladott tárgyalásokat folytat a német Delivery Hero megvásárlásáról, amellyel a világ egyik legnagyobb szereplője jöhetne létre. Az üzlet ugyanakkor komoly versenyhatósági vizsgálatok elé nézhet, miközben az egész ágazat egyre inkább az összeolvadások irányába mozdul.

Újabb nagy felvásárlás készülhet az ételkiszállítási piacon. A Bloomberg értesülése szerint az Uber előrehaladott tárgyalásokat folytat a német Delivery Hero felvásárlásáról, és akár már ezen a héten megállapodás születhet a felek között.

A források szerint az Uber a Delivery Herót a közelmúltbeli, nagyjából 36 eurós tőzsdei árfolyamánál magasabb értéken venné meg. Korábban a társaság 33 eurós ajánlatot tett részvényenként, ezt azonban a befektetők kevésnek tartották, ezért a piac arra számít, hogy a végső ajánlat ennél magasabb lesz.

A Delivery Hero részvénye idén már mintegy 62 százalékkal emelkedett, így a vállalat piaci értéke jelenleg körülbelül 11,2 milliárd euró. Az Uber már most is jelentős tulajdonosnak számít, közvetlenül a részvények közel 25 százalékát birtokolja, a származtatott ügyletekkel együtt pedig a részesedése megközelíti a 37 százalékot.

A vállalat egyik legfontosabb részvényese a holland Prosus is, amely szintén meghatározó szereplője az online platformok piacának. A Prosus nem kívánta kommentálni a hírt, ahogy az Uber sem.

Az esetleges felvásárlás azonban várhatóan komoly versenyhatósági vizsgálatokat vált majd ki. A Delivery Hero több mint 60 országban van jelen, és számos európai, illetve közel keleti piacon közvetlenül versenyez az Uberrel. Emiatt több ország hatóságai is vizsgálhatják, hogy az ügylet nem csökkenti e túlságosan a versenyt.

A tárgyalások ugyan előrehaladott állapotban vannak, de egyelőre nincs végleges megállapodás. A Bloomberg forrásai szerint az egyeztetések még elhúzódhatnak, sőt az sem kizárt, hogy végül nem jön létre az üzlet.

A Delivery Hero az elmúlt hónapokban stratégiai felülvizsgálatot indított, miután több részvényes is nagyobb változásokat sürgetett. Az egyik legaktívabb befektető, az Aspex Management korábban sikeresen elérte, hogy távozzon a vállalat alapítója és korábbi vezetője, Niklas Östberg, miközben a befektetők több üzletág értékesítését is szorgalmazzák.

Az egész ételkiszállítási piac egyre inkább a konszolidáció irányába halad.

A koronavírus járvány idején a rendelési hullám óriási növekedést hozott az ágazatnak, a gazdaság újranyitása után azonban a bővülés jelentősen lelassult. Közben a kiélezett verseny és a futárok foglalkoztatására vonatkozó szigorodó szabályozás is növelte a cégek költségeit, ezért egyre többen keresik a méretgazdaságosságot felvásárlásokkal.

Az elmúlt időszakban több nagy tranzakció is ezt a folyamatot erősítette. A DoorDash tavaly megállapodott a brit Deliveroo felvásárlásáról, míg a Prosus megszerezte a Just Eat Takeawayt. Korábban arról is érkeztek hírek, hogy a DoorDash és a szaúdi Ninja külön is érdeklődött a Delivery Hero közel keleti üzletága iránt.

Az Uber 2,5 százalékot esett a hír megjelenése után.

A Delivery Hero 5,8 százalékot ralizott.

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