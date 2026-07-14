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Mindössze tíz perc alatt dőlt el a gigantikus dinoszaurusz sorsa: 16 milliárd forintért került titokzatos vevőhöz a lelet
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Mindössze tíz perc alatt dőlt el a gigantikus dinoszaurusz sorsa: 16 milliárd forintért került titokzatos vevőhöz a lelet

MTI
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Rekordáron, 50,1 millió dollárért (mintegy 16 milliárd forint) kelt el egy New York-i árverésen egy közel 67 millió éves Tyrannosaurus rex csontváza egy New York-i árverésen.

A Sotheby's aukciósház közlése szerint

ez eddig a legnagyobb összeg, amelyet egy őshüllő csontvázáért fizettek.

A mindössze tízperces árverésen heten licitáltak. A vevő kilétét nem tették közzé.

Az amerikai Dél-Dakotában kiásott, Gus nevet viselő csontváz az egyik legnagyobb és legteljesebb a maga nemében.

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Legutóbb, 2024-ben egy Stegosaurus csontváza egy New York-i árverésen csaknem 45 millió dollárért kelt el.

Az utóbbi években több alkalommal is árverésre bocsájtottak teljes vagy részlegesen megmaradt dinoszaurusz-csontvázakat. Számos szakember fenntartásokkal kezeli a tudományos szempontból is értékes maradványok elárverezését.

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