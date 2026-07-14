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Nagy üzletet kötött Trump Irakkal
Befektetés

Nagy üzletet kötött Trump Irakkal

Portfolio
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Jelentős amerikai iraki energetikai megállapodásokat jelenthetnek be a következő napokban Donald Trump szerint. Az amerikai elnök az iraki miniszterelnök washingtoni látogatásán arról beszélt, hogy az üzlet az eddigiek közül is az egyik legnagyobb lehet, írja a Bloomberg.

Donald Trump szerint hamarosan nagyszabású olajipari megállapodásokat jelenthetnek be az Egyesült Államok és Irak között. Az amerikai elnök erről az iraki miniszterelnök, Ali al Zaidi washingtoni látogatásán beszélt a Fehér Házban.

Trump úgy fogalmazott, hogy Irak óriási lehetőségekkel rendelkezik az olajkincsének köszönhetően, és az amerikai vállalatok kulcsszerepet kapnak az ország kitermelésének növelésében. Szerinte az együttműködés mindkét országban munkahelyeket teremt, miközben jelentősen nőhet az iraki olajtermelés.

Az amerikai elnök részleteket nem árult el, de azt mondta, hogy számos megállapodás készül, és ezekről akár már ezen vagy a jövő héten bejelentések is érkezhetnek. Trump szerint a készülő üzletek a valaha kötött legnagyobbak közé tartozhatnak.

A megállapodások politikailag is fontosak lennének Ali al Zaidi számára, aki amerikai tőkét szeretne bevonzani az iraki olaj és földgázipar fejlesztéséhez. Az ország célja, hogy növelje termelési kapacitását és modernizálja energiaszektorát.

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A tárgyalások ugyanakkor rendkívül érzékeny időszakban zajlanak. Az Egyesült Államok és Irán között továbbra is feszült a viszony a Hormuzi szoros miatt, amely a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala. A február végén kirobbant amerikai és izraeli légicsapások után Irán gyakorlatilag lezárta a térséget, ami súlyos bevételkiesést okozott Iraknak.

A konfliktus az OPEC-en belül is feszültséget szült. Irak nagyobb kitermelési kvótát szeretne, hogy pótolja az elveszett exportbevételeket, sőt az ország olajügyi minisztériuma már azt is felvetette, hogy hosszabb távon akár kiléphet a szervezetből.

Trump nem foglalt állást ebben a kérdésben. Arra a felvetésre, hogy támogatja e Irak törekvéseit az OPEC-en belül, azt válaszolta, hogy ez az iraki kormány döntése.

Bagdad emellett új exportútvonalakat is keres arra az esetre, ha a Hormuzi szoros ismét lezárulna. Az iraki kormány szerint olyan alternatív szállítási csomópontokat vizsgálnak, amelyek csökkentenék az ország függőségét ettől a stratégiai tengeri útvonaltól.

Felmerült egy olyan alap létrehozása is, amely az Egyesült Államokba irányuló olajexport bevételeire épülne, és amerikai vállalatok iraki beruházásait finanszírozná.

A washingtoni tárgyalásoknak geopolitikai jelentősége is van. Az Egyesült Államok régóta igyekszik visszaszorítani Irán befolyását Irakban, miközben Teherán továbbra is több fegyveres szervezetet és politikai csoportot támogat az országban. Az iráni támogatású milíciák az elmúlt években többször is támadást hajtottak végre az Egyesült Államok bagdadi nagykövetsége ellen.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Bloomberg via Getty Images

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