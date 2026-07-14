Olyan előrejelzés érkezett, hogy zuhanórepülésbe kapcsolt a sztárrészvény

Az IBM a vártnál gyengébb második negyedéves bevételi előrejelzést tett közzé, miután ügyfelei beruházásaikat elsősorban a mesterségesintelligencia-infrastruktúrára, így szerverekre, adattárolókra és memóriákra összpontosították.
A csalódást keltő prognózisra a vállalat részvénye 20 százalékos zuhanással reagált a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.
- Az előzetes adatok alapján a technológiai óriás 17,2 milliárd dolláros negyedéves árbevétellel kalkulál, míg az elemzői konszenzus korábban 17,86 milliárd dolláros értéket vetített előre.
- Az egy részvényre jutó korrigált nyereség a várakozások szerint 2,93 dollár körül alakul majd, elmaradva a piac által jósolt 3,02 dolláros szinttől.
Az eredmények egyértelmű iparági átrendeződést mutatnak, hiszen a technológiai kiadások egyre inkább a mesterséges intelligenciát kiszolgáló megoldások felé tolódnak el, ami háttérbe szorítja a hagyományos szoftverbeszerzésekre fordított kereteket.
Arvind Krishna, az IBM vezérigazgatója a befektetőknek címzett levelében elismerte, hogy a cég az érintett negyedévben nem reagált kellő gyorsasággal a megváltozott piaci környezetre, aminek következtében
több nagy horderejű üzletet sem sikerült határidőre lezárniuk.
Forrás: Reuters
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