Olyan előrejelzés érkezett, hogy zuhanórepülésbe kapcsolt a sztárrészvény

Az IBM a vártnál gyengébb előzetes bevételi prognózist tett közzé a második negyedévre vonatkozóan, mivel a megrendelők elsősorban a mesterségesintelligencia-infrastruktúrára – így szerverekre, adattárolókra és memóriákra – fókuszálták költéseiket. A kedvezőtlen hírek hatására a vállalat részvényárfolyama 20 százalékot zuhant a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

Az IBM a vártnál gyengébb második negyedéves bevételi előrejelzést tett közzé, miután ügyfelei beruházásaikat elsősorban a mesterségesintelligencia-infrastruktúrára, így szerverekre, adattárolókra és memóriákra összpontosították.

A csalódást keltő prognózisra a vállalat részvénye 20 százalékos zuhanással reagált a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

Az előzetes adatok alapján a technológiai óriás 17,2 milliárd dolláros negyedéves árbevétellel kalkulál, míg az elemzői konszenzus korábban 17,86 milliárd dolláros értéket vetített előre.

Az egy részvényre jutó korrigált nyereség a várakozások szerint 2,93 dollár körül alakul majd, elmaradva a piac által jósolt 3,02 dolláros szinttől.

Az eredmények egyértelmű iparági átrendeződést mutatnak, hiszen a technológiai kiadások egyre inkább a mesterséges intelligenciát kiszolgáló megoldások felé tolódnak el, ami háttérbe szorítja a hagyományos szoftverbeszerzésekre fordított kereteket.

Arvind Krishna, az IBM vezérigazgatója a befektetőknek címzett levelében elismerte, hogy a cég az érintett negyedévben nem reagált kellő gyorsasággal a megváltozott piaci környezetre, aminek következtében

több nagy horderejű üzletet sem sikerült határidőre lezárniuk.

Forrás: Reuters

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