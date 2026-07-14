Pillanatok alatt összeomlott az amerikai autógyártó árfolyama

Története legnagyobb napon belüli árfolyamesését szenvedte el kedden a Lucid,
miután az EV szaklap arról számolt be, hogy az elektromosautó gyártó szerkezetátalakítási tanácsadóval dolgozik együtt, és több stratégiai lehetőséget is mérlegel, köztük a csődvédelmi eljárás megindítását vagy a vállalat tőzsdéről való kivezetését.
A hírre a részvény árfolyama napközben 55 százalékot zuhant, ami többszöri kereskedési felfüggesztést is kiváltott a rendkívüli árfolyammozgás miatt. A Lucid árfolyama egyébként 2021-ben még 650 dollár közelében állt, jelenleg pedig 3,2 dolláron, vagyis a csúcshoz képest elveszítette értékének 99 százalékát.
A Bloomberg értesülése szerint a Lucid az AlixPartners tanácsadó céget bízta meg azzal, hogy vizsgálja át a vállalat teljes működését. A cél a költségek csökkentése, a működés hatékonyabbá tétele és annak biztosítása, hogy a cég következő, középkategóriás modelljének piaci bevezetése sikeres legyen.
Egyelőre nem világos, hogy a vállalat valóban fontolóra veszi-e a csődvédelmet, ha a jelenlegi átalakítási program nem hozza meg a várt eredményt. Az EV szaklap ugyanakkor azt írta, hogy a vizsgált lehetőségek között szerepel a Chapter 11 csődvédelmi eljárás és a tőzsdéről való kivezetés is.
A Lucid nem kívánta kommentálni az értesüléseket. A vállalat közleményében csupán annyit közölt, hogy nem reagál piaci pletykákra és találgatásokra.
A társaság korábban azt közölte, hogy készpénzállománya elegendő a működés finanszírozására 2027 második feléig. A vállalat működését eddig nagyrészt Szaúd Arábia állami befektetési alapja finanszírozta, amely a Lucid legnagyobb részvényese, és kulcsszerepet játszott az új modellek fejlesztésének finanszírozásában.
A mostani hírek egyébként is nehéz időszakban érték a céget. Az elmúlt hetekben a Lucid visszavonta termelési előrejelzését, átfogó működési felülvizsgálatot indított, jelentős létszámleépítést jelentett be, és vezetői átalakításokba kezdett.
A közelmúltban kinevezett vezérigazgató, Silvio Napoli átszervezi a menedzsmentet, megszüntette az operatív igazgatói pozíciót, és új pénzügyi vezetőt is kinevezett annak érdekében, hogy stabilizálja a vállalat helyzetét.
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