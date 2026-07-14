NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
Pillanatok alatt összeomlott az amerikai autógyártó árfolyama
Befektetés

Pillanatok alatt összeomlott az amerikai autógyártó árfolyama

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Óriási esést szenvedett el kedden a Lucid részvénye, miután sajtóértesülések szerint a vállalat szerkezetátalakítási tanácsadót fogadott, és olyan lehetőségeket is vizsgál, mint a tőzsdéről való kivezetés vagy akár a csődvédelem, írja a Bloomberg. Az elektromosautó gyártó ugyan nem erősítette meg az értesüléseket, de a befektetők pánikszerű eladásba kezdtek.

Története legnagyobb napon belüli árfolyamesését szenvedte el kedden a Lucid,

miután az EV szaklap arról számolt be, hogy az elektromosautó gyártó szerkezetátalakítási tanácsadóval dolgozik együtt, és több stratégiai lehetőséget is mérlegel, köztük a csődvédelmi eljárás megindítását vagy a vállalat tőzsdéről való kivezetését.

A hírre a részvény árfolyama napközben 55 százalékot zuhant, ami többszöri kereskedési felfüggesztést is kiváltott a rendkívüli árfolyammozgás miatt. A Lucid árfolyama egyébként 2021-ben még 650 dollár közelében állt, jelenleg pedig 3,2 dolláron, vagyis a csúcshoz képest elveszítette értékének 99 százalékát.

6rqc6rt6

A Bloomberg értesülése szerint a Lucid az AlixPartners tanácsadó céget bízta meg azzal, hogy vizsgálja át a vállalat teljes működését. A cél a költségek csökkentése, a működés hatékonyabbá tétele és annak biztosítása, hogy a cég következő, középkategóriás modelljének piaci bevezetése sikeres legyen.

Még több Befektetés

Nagy üzletet kötött Trump Irakkal

Hosszú évek óta nem volt ilyen olcsó ez a részvény - Most nagy mozgás készül benne!

Minden eddiginél nagyobb üzlet készül az ételkiszállításban

Egyelőre nem világos, hogy a vállalat valóban fontolóra veszi-e a csődvédelmet, ha a jelenlegi átalakítási program nem hozza meg a várt eredményt. Az EV szaklap ugyanakkor azt írta, hogy a vizsgált lehetőségek között szerepel a Chapter 11 csődvédelmi eljárás és a tőzsdéről való kivezetés is.

A Lucid nem kívánta kommentálni az értesüléseket. A vállalat közleményében csupán annyit közölt, hogy nem reagál piaci pletykákra és találgatásokra.

A társaság korábban azt közölte, hogy készpénzállománya elegendő a működés finanszírozására 2027 második feléig. A vállalat működését eddig nagyrészt Szaúd Arábia állami befektetési alapja finanszírozta, amely a Lucid legnagyobb részvényese, és kulcsszerepet játszott az új modellek fejlesztésének finanszírozásában.

A mostani hírek egyébként is nehéz időszakban érték a céget. Az elmúlt hetekben a Lucid visszavonta termelési előrejelzését, átfogó működési felülvizsgálatot indított, jelentős létszámleépítést jelentett be, és vezetői átalakításokba kezdett.

A közelmúltban kinevezett vezérigazgató, Silvio Napoli átszervezi a menedzsmentet, megszüntette az operatív igazgatói pozíciót, és új pénzügyi vezetőt is kinevezett annak érdekében, hogy stabilizálja a vállalat helyzetét.

Címlapkép forrása: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

nincs cim

A Világgazdaság Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdezte az új költségvetési pályáról. Intézkedések nélkül a 2026-os hiány a GDP 7,5 százalékát is elérheti,

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Most jött a bejelentés: Amerika szétbombázta Busehrt
Hamar ledolgozta hátrányát a forint az amerikai inflációs adat láttán
Olyan előrejelzés érkezett, hogy zuhanórepülésbe kapcsolt a sztárrészvény
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility