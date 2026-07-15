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46 százalékot is lehetett kaszálni Magyarországon: egy helyen mutatjuk a legjobb és legrosszabb befektetéseket

A magyar befektetési alapok piacán 2026 első félévében érezhetően lassult a tőkebeáramlás, különösen a kötvényalapokból vontak ki jelentős összegeket a befektetők: januártól májusig nettó 409 milliárd forint hagyta el ezt a szegmenst. A szektor kezelt vagyona május végén meghaladta a 21 420 milliárd forintot, ám a korábbi évek nagy keresleti hulláma mostanra egyértelműen alábbhagyott. A piac szerkezete alapján azt látni, a magyarok nem elsősorban a magas hozamot keresik, hanem inkább oda teszik a pénzüket, ahol biztonságot és kiszámítható nyereséget remélnek. A kockázatvállalók viszont akár 46%-os hozamot is bezsebelhettek – féléves összefoglaló cikksorozatunk végén egy helyen mutatjuk a teljes piac abszolút győzteseit és veszteseit.

Szépen menetelnek a befektetési alapok Magyarországon: a háztartások portfóliójában már több mint 43%-os súllyal képviselteti magát ez a befektetési forma, fej fej mellett haladva a 44%-os súlyú állampapírokkal. Az viszont nagyon nem mindegy, hogy a piacon belül pontosan hová teszik a pénzüket a megtakarítók:

ha jól döntöttek, egy év alatt közel 50%-os hozamot zsebelhettek be,

a leggyengébb alapok viszont kétszámjegyű veszteséget termeltek a mögöttünk hagyott időszakban. Nézzük a piac sztárjait és citromdíjasait!

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