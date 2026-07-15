46 százalékot is lehetett kaszálni Magyarországon: egy helyen mutatjuk a legjobb és legrosszabb befektetéseket

Szépen menetelnek a befektetési alapok Magyarországon: a háztartások portfóliójában már több mint 43%-os súllyal képviselteti magát ez a befektetési forma, fej fej mellett haladva a 44%-os súlyú állampapírokkal. Az viszont nagyon nem mindegy, hogy a piacon belül pontosan hová teszik a pénzüket a megtakarítók:
ha jól döntöttek, egy év alatt közel 50%-os hozamot zsebelhettek be,
a leggyengébb alapok viszont kétszámjegyű veszteséget termeltek a mögöttünk hagyott időszakban. Nézzük a piac sztárjait és citromdíjasait!
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