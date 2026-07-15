Akkorát rúghat a kötvénypiac az AI-trade-be, hogy beleremeghet a részvénypiac

Az idei évben a mesterséges intelligencia részvények szárnyalását még az iráni háború és a vámokkal kapcsolatos hírek sem tudták megtörni, ám a rendszerben komoly sérülékenységek épültek fel. Az iráni konfliktus újrafellángolása és az emelkedő olajárak ezúttal másképp hathatnak: a reálkamatok emelkedése drágítja a tőkeáttételt, és az öngerjesztő folyamat, amely felfelé hajtotta az AI-papírokat, most lefelé is beindulhat.

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Az idei év a mesterséges intelligencia részvények szép meneteléséről szólt. Jöhetett iráni háború, vámokkal kapcsolatos hírek, ez nem hatotta meg a befektetőket.

A probléma csak az, hogy a nagy eufóriában viszont komoly sérülékenységek épültek fel a rendszerben és a kötvényhozamok emelkedése épp itt készül komoly ütéseket mérni.

A rendszer még elketyegett volna egy ideig, de az iráni háború újrafellángolása teljesen átírhatja a képet. Három hónapja írtunk arról, hogy a magas olajárak likviditást terelnek a részvénypiacra és ez támogatja az AI tradet. Ezúttal ez nem így lesz és megmutatjuk miért.