Akkorát rúghat a kötvénypiac az AI tradebe, hogy beleremeghet a részvénypiac

Az idei év a mesterséges intelligencia részvények szép meneteléséről szólt. Jöhetett iráni háború, vámokkal kapcsolatos hírek, ez nem hatotta meg a befektetőket.
A probléma csak az, hogy a nagy eufóriában viszont komoly sérülékenységek épültek fel a rendszerben és a kötvényhozamok emelkedése épp itt készül komoly ütéseket mérni.
A rendszer még elketyegett volna egy ideig, de az iráni háború újrafellángolása teljesen átírhatja a képet. Három hónapja írtunk arról, hogy a magas olajárak likviditást terelnek a részvénypiacra és ez támogatja az AI tradet. Ezúttal ez nem így lesz és megmutatjuk miért.
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