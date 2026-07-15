Csábítóan olcsó lett ez a részvény - Tényleg 80 százalékkal többet ér?

Az elmúlt évek egyik legnagyobb tőzsdei sztárjánál nagyot fordult a kocka az előző hónapokban, a következő hetek azonban meghatározóak lehetnek és nagy mozgás jöhet a grafikonok alapján. A profi befektetők és elemzők ráadásul szinte egyöntetűen vételre ajánlják a papírt, amely akár 80 százalékkal is többet érhet most.

Kevés annál brutálisabb emelkedést láthattunk az utóbbi években, mint annál a részvénynél, amelyet mostani elemzésünkben vizsgálunk.

A nagy emelkedés után azonban látványos átárazódás kezdődött az utóbbi hónapokban, ennek eredményeként pedig kifejezetten olcsóvá vált most ez a papír.

Az általunk vizsgált részvény nem más, mint