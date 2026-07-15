Komoly felértékelődési potenciált lát az Equilor a Waberer’s részvényében

Jelentős felértékelődési potenciált lát a Waberer’s részvényében az Equilor. A brókercég 7148 forintos 12 havi célár mellett vételre ajánlja a papírt, ami durván 50 százalékos felértékelődési potenciált feltételez. Az elemzőház szerint a piac jelenleg nem árazza megfelelően a társaság diverzifikált működését, stabil cash flow-termelését és a logisztikai üzletág előtt álló növekedési lehetőségeket.

Az Equilor szerint a Waberer’s jelenlegi értékeltsége kifejezetten alacsony. A részvény az elmúlt 12 havi eredmény alapján 5,9-szeres P/E-rátán forgott, miközben a brókercég által összeállított, 60 százalékban európai biztosítási, 40 százalékban pedig szállítmányozási vállalatokból álló benchmark mediánja 14,2-szeres volt.

Az elemzőház ugyanakkor figyelembe veszi, hogy a Waberer’s historikusan is diszkonton forgott a hasonló vállalatokhoz képest. Az Equilor számításai alapján azonban ez az értékeltségi különbség az elmúlt időszakban a korábbi 6-szoros körüli szintről mintegy 9-szeresre tágult,

ami szerintük már indokolatlanul nagy.

A befektetési sztori egyik legfontosabb eleme, hogy a Waberer’s az elmúlt években fokozatosan csökkentette függőségét a hagyományos, alacsonyabb marzsú nemzetközi közúti fuvarozástól. A társaság egyre nagyobb hangsúlyt helyez a szerződéses logisztikára, a raktárfejlesztésekre, a vasúti és intermodális szállításra, valamint a biztosítási üzletágra.

Az Equilor szerint ez a diverzifikáció különösen fontos a jelenlegi környezetben, amikor az európai logisztikai szektorra egyszerre nehezedik nyomás a gyenge gazdasági növekedés, a német ipar problémái, a magas költségek és az erős árverseny miatt. A Waberer’s ugyanakkor a gyengébb piaci környezetben is képes volt stabilizálni működését, többek között a veszteségesebb tevékenységek visszafogásával és új üzletek megszerzésével.

A növekedéshez a következő években több nagyobb szerződés is hozzájárulhat. A Waberer’s több mint ötéves megállapodást kötött a BMW-vel mintegy 200 ezer, a debreceni gyárban készülő autó Nyugat-Európába történő szállítására, amely az Equilor becslése szerint összesen megközelítőleg 50 millió euró árbevételt jelenthet. A társaság emellett 10 ezer konténer szállítására szerződött a BYD szegedi gyárához kapcsolódóan, miközben további üzleti lehetőségeket is lát a kínai autógyártóval.

A logisztikai növekedést ezen kívül a PannonBusz konszolidációja, a Petrolsped integrációja, a szerbiai MDI, valamint a Kína és Európa közötti úgynevezett Középső Folyosóhoz kapcsolódó szállítások is támogathatják.

Mindeközben a biztosítási üzletág egyre fontosabb stabilizáló szerepet tölt be a csoporton belül. A Posta Biztosító és a Posta Életbiztosító konszolidációja már 2025-ben érdemben megdobta a Waberer’s eredményét: a csoportszintű árbevétel 7,7 százalékkal 816 millió euróra, az EBIT pedig közel 29 százalékkal 58 millió euróra emelkedett.

Az idei első negyedévben a csoport árbevétele 6,9 százalékkal nőtt, miközben a nettó eredmény 7,7 millió eurót tett ki. A logisztikai üzletág bevétele 3,9 százalékkal, a biztosítási szegmensé pedig 19,2 százalékkal emelkedett éves összevetésben.

Az Equilor 2026-ra 60 millió eurós EBIT-tel számol, ami lényegében megfelel a Waberer’s 55-62 millió eurós menedzsment-előrejelzésének. Hosszabb távon ennél jóval nagyobb növekedést várnak: 2031-re az elemzőház 100 millió eurós EBIT-et prognosztizál, szemben a 2025-ös 58 millió euróval.

A növekedés összetétele is érdemben változhat. Az Equilor előrejelzése szerint a logisztikai üzletág EBIT-je a 2025-ös 20 millió euróról 53 millió euróra emelkedhet 2031-re, miközben a biztosítási üzletág eredménye 38 millió euróról 48 millió euróra nőhet. Ez azt jelentené, hogy a következő években ismét a logisztika válhat a csoport eredménynövekedésének legfontosabb motorjává.

Az értékelési modell alapján az Equilor részvényenként 8586 forintos belső értéket számolt. A brókercég ugyanakkor az alacsony közkézhányad és a korlátozott tőzsdei likviditás miatt 16,7 százalékos diszkontot alkalmazott,

így alakult ki a 7148 forintos 12 havi célár.

Az elemzőház szerint a likviditás vagy a közkézhányad javulása önmagában is további felértékelődési lehetőséget jelenthet. A pozitív befektetési sztori fő kockázatai között ugyanakkor a gyenge európai gazdasági növekedést, a logisztikai és biztosítási piacon tapasztalható árversenyt, valamint a társaság tőkeigényes működését emelik ki.

Az Equilor friss célára a keddi záróárhoz képest 49,9 százalékos felértékelődési potenciált feltételez.

Címlapkép forrása: Portfolio

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