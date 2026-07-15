Megjelent az amerikai tőzsdén a világ egyik legforróbb részvénye - Érdemes beszállni?

Már az USA-ban is meg lehet venni az SK Hynixet
Múlt pénteken elindult a kereskedés az SK Hynix papírjaival a Nasdaqon, ezzel újabb memóriachip-gyártóhoz kaptak könnyebb hozzáférést a befektetők.
Az SKHY ticker alatt forgó ADR-ek (American Depositary Receipt) 149 dolláros kibocsátási áron kerültek a piacra, majd az első kereskedési napot 168,01 dolláros záróárral fejezte be a papír, ami 12,8 százalékos emelkedést jelentett. A keddi zárásra már a 194 dollárt is elérte az árfolyam.
A társaság az ügylet során mintegy 26,5 milliárd dollárnyi tőkét vont be.
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