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Megjelent az amerikai tőzsdén a világ egyik legforróbb részvénye - Érdemes beszállni?

Múlt pénteken az SK Hynix részvényei megjelentek a Nasdaqon ADR formájában, így a korábbinál sokkal szélesebb befektetői körnek nyílt lehetősége kitettséget szerezni a cégben. A dél-koreai memóriachip-gyártó az AI-chipekhez nélkülözhetetlen HBM-memóriák piacán szerzett vezető pozíciójának köszönhetően látványos fordulatot hajtott végre: a 2023-as súlyos veszteségből 2025-re rekord profitabilitásig jutott, rendkívül magas marzsokkal. A fundamentális sztori erős, az értékeltségi mutatók vonzónak tűnnek, az elemzők kifejezetten optimisták, és a befektetők körében is népszerű a papír, de azért vannak komoly kockázatok is. Megnéztük, mit kell tudni a cégről, mik a legfontosabb katalizátorok, a legnagyobb kockázatok, és hogy milyen buktatókat rejt az amerikai ADR.

Már az USA-ban is meg lehet venni az SK Hynixet

Múlt pénteken elindult a kereskedés az SK Hynix papírjaival a Nasdaqon, ezzel újabb memóriachip-gyártóhoz kaptak könnyebb hozzáférést a befektetők.

Az SKHY ticker alatt forgó ADR-ek (American Depositary Receipt) 149 dolláros kibocsátási áron kerültek a piacra, majd az első kereskedési napot 168,01 dolláros záróárral fejezte be a papír, ami 12,8 százalékos emelkedést jelentett. A keddi zárásra már a 194 dollárt is elérte az árfolyam.

A társaság az ügylet során mintegy 26,5 milliárd dollárnyi tőkét vont be.

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