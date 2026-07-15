Új vezetőt jelentettek be az Államadósság Kezelő Központnál

Mától az Államadósság Kezelő Központ Zrt. új üzleti vezérigazgató-helyettese Balogh Csaba, aki több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik pénzügyi piaci és makrogazdasági területen. PhD fokozatát a Corvinus Egyetemen szerezte, majd

több mint 20 évig dolgozott a Magyar Nemzeti Bankban, ahol 2021-től a Monetáris politika és pénzpiaci elemzés igazgatóságot vezette.

Itt felelős volt az állampapír-, pénz- és devizapiacok, valamint a megtakarítási folyamatok elemzéséért, monetáris politikai javaslatok készítéséért és Magyarország hitelminősítésének monitorozásáért. Balogh ezt követően a GKI Gazdaságkutató szakmai igazgatója volt. A KELER csoport igazgatósági tagjaként a hazai értékpapír infrastruktúra területén szerzett tapasztalatokat.

Ezzel párhuzamosan az ÁKK búcsúzik Kolozsi Pál Péter leköszönő vezérigazgató-helyettestől, aki a belföldi és nemzetközi tőkepiaci, a stratégia, a treasury és a fenntartható pénzügyi területek vezetője volt.

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