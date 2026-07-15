Váratlan figyelmeztetés Warren Buffettől: veszélyes játékot játszanak a befektetők

Nehéz jó vételi lehetőségeket találni, amikor mindenki a szerencsejátékot részesíti előnyben
– fogalmazott Warren Buffett a CNBC-nek adott interjújában. A 95 éves, értékalapú befektetéseiről ismert milliárdos már korábban is éles kritikát fogalmazott meg a piaccal szemben, amikor a részvénypiacot egy olyan templomhoz hasonlította, amely mellé kaszinót építettek, az egynapos lejáratú opciók kereskedelmének felfutását pedig egyenesen szerencsejátéknak minősítette.
A tőzsdék idén történelmi csúcsokat döntöttek, figyelmen kívül hagyva számos kockázati tényezőt, köztük az Iránnal kapcsolatos geopolitikai feszültségek okozta energiapiaci sokkhatásokat. A szkeptikusok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy túl sok a spekuláció a mesterséges intelligencia fejlődéséhez kapcsolódó részvények körül, amit az olyan összetett eszközök is fűtenek, mint az opciók és a tőkeáttételes tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek). A részvénypiac ráadásul egyre nagyobb tömegben vonzza a kisbefektetőket is, akik előszeretettel vásárolják például a Micron memóriachip-gyártó papírjait vagy a nemrég tőzsdére lépett SpaceX részvényeit.
Buffett szerint az igazán kiemelkedő befektetési lehetőségek ritkák, azonosításuk pedig türelmet és fegyelmezett hozzáállást igényel. "Vannak időszakok, amikor olyan gyorsan záporoznak a lehetőségek, hogy az szinte hihetetlen" – magyarázta az üzletember, hozzátéve, hogy máskor viszont már az is rendkívüli szerencsének számít, ha valaki néhány év alatt egyetlen jó célpontot talál, és normális körülmények között inkább az utóbbi forgatókönyvnek kellene érvényesülnie.
A legendás befektető zárásként megjegyezte, hogy mivel az emberek természetüknél fogva vonzódnak a spekulációhoz, lényegesen nagyobb profitot lehet realizálni a szerencsejátékosok kineveléséből, mint a valódi befektetők képzéséből.
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