Warren Buffett 95 évesen is hatalmas pénzeket mozgat meg, a Berkshire Hathaway legutóbbi nagy dobása mögött is ő állt

WOOD & Co. Investor Day 2026 Idén ősszel első alkalommal érkezik a WOOD & Company exkluzív befektetői konferenciája, a WOOD & Co. Investor Day 2026, a Portfolio szakmai partnerségével! Szeptember 9-én a Budapest Marriott Hotelben szűk körben találkozhatnak a cégcsoport tulajdonosai, vezető menedzsmentje, kiemelt partnerei és a befektetési piac meghatározó szereplői. Egyedülálló lehetőség az aktuális gazdasági és befektetési környezet megvitatására, exkluzív kapcsolatteremtésre és szakmai networkingre – kötetlenül, magas szinten, első kézből.

A döntést saját bevallása szerint ő maga kezdeményezte, ugyanakkor hozzátette, hogy Greg Abellel teljes közöttük az összhang. Mint mondta, kölcsönösen jóváhagyják egymás lépéseit, és bár folyamatosan egyeztetnek, a végső döntéshozó szerepe már a vezérigazgatóé.

A Berkshire először 2025 harmadik negyedévében hozta nyilvánosságra az Alphabetben szerzett részesedését, amelyet azóta tovább növelt. Emellett a konglomerátum részt vett az Alphabet 10 milliárd dolláros zártkörű forrásbevonásában is, amellyel a technológiai óriás a mesterségesintelligencia-infrastruktúra fejlesztését finanszírozza.

Buffett szerint a befektetés lényege olyan vállalatok felkutatása, amelyek hosszú távon is magas tőkearányos megtérülést képesek elérni.

Az Alphabet ugyanakkor a portfólióban lévő jelentős súlya ellenére sem tartozik a milliárdos legfőbb kedvencei közé, saját bevallása szerint legalább négy-öt másik érdekeltségüket jobban kedveli nála.

A legendás üzletember kockázatként említette azt az óriási tőkeigényt, amely a mesterséges intelligencia területén zajló versenyhez szükséges. Kifejtette, hogy a Google és versenytársai jelenleg is több százmilliárd dollárt fektetnek be, ami valódi pénzügyi kiadást jelent, ez pedig teljesen más működési modellt igényel, mint amit korábban a szoftverpiacon megszokhattunk.

Végezetül megerősítette, hogy a Berkshire legnagyobb részvénycsomagját képviselő Apple továbbra is az egyik kedvence marad, még azután is, hogy Tim Cook bejelentette távozását a vezérigazgatói posztról.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ