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Warren Buffett 95 évesen is hatalmas pénzeket mozgat meg, a Berkshire Hathaway legutóbbi nagy dobása mögött is ő állt
Befektetés

Warren Buffett 95 évesen is hatalmas pénzeket mozgat meg, a Berkshire Hathaway legutóbbi nagy dobása mögött is ő állt

Portfolio
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Warren Buffett elárulta, hogy a Berkshire Hathaway Alphabetbe való közelmúltbeli jelentős befektetése mögött nem az új vezérigazgató, Greg Abel, hanem ő maga állt. A 95 éves üzletember a CNBC-nek adott interjújában részletezte a döntés hátterét, és arról is beszélt, hogy hol helyezkedik el a technológiai óriás a Berkshire portfóliójában.
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A döntést saját bevallása szerint ő maga kezdeményezte, ugyanakkor hozzátette, hogy Greg Abellel teljes közöttük az összhang. Mint mondta, kölcsönösen jóváhagyják egymás lépéseit, és bár folyamatosan egyeztetnek, a végső döntéshozó szerepe már a vezérigazgatóé.

A Berkshire először 2025 harmadik negyedévében hozta nyilvánosságra az Alphabetben szerzett részesedését, amelyet azóta tovább növelt. Emellett a konglomerátum részt vett az Alphabet 10 milliárd dolláros zártkörű forrásbevonásában is, amellyel a technológiai óriás a mesterségesintelligencia-infrastruktúra fejlesztését finanszírozza.

Buffett szerint a befektetés lényege olyan vállalatok felkutatása, amelyek hosszú távon is magas tőkearányos megtérülést képesek elérni.

Az Alphabet ugyanakkor a portfólióban lévő jelentős súlya ellenére sem tartozik a milliárdos legfőbb kedvencei közé, saját bevallása szerint legalább négy-öt másik érdekeltségüket jobban kedveli nála.

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A legendás üzletember kockázatként említette azt az óriási tőkeigényt, amely a mesterséges intelligencia területén zajló versenyhez szükséges. Kifejtette, hogy a Google és versenytársai jelenleg is több százmilliárd dollárt fektetnek be, ami valódi pénzügyi kiadást jelent, ez pedig teljesen más működési modellt igényel, mint amit korábban a szoftverpiacon megszokhattunk.

Végezetül megerősítette, hogy a Berkshire legnagyobb részvénycsomagját képviselő Apple továbbra is az egyik kedvence marad, még azután is, hogy Tim Cook bejelentette távozását a vezérigazgatói posztról.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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