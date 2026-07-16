A világ egyik legfontosabb iparága függ ettől a szűk piactól – Alig néhány cég kezében a kulcs, nagy rali jöhet

A mesterséges intelligencia térnyerése egészen váratlan iparágakat emel a befektetők figyelmének középpontjába. Van köztük egy olyan terület, ahol a technológiai fejlődés, a repülés bővülése és a rendkívül nehezen skálázható gyártás egyszerre alakít ki
különleges, talán soha vissza nem térő befektetési lehetőséget.
Megnéztük, miért és hogyan kerülhetnek ennek a szűk körnek a szereplői a következő évek nagy tőzsdei nyertesei közé.
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