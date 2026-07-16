A világ egyik legfontosabb iparága függ ettől a szűk piactól – Alig néhány cég kezében a kulcs, nagy rali jöhet

Az AI-forradalom nemcsak a chipekről és az adatközpontokról szól: van egy kevésbé ismert, mégis nélkülözhetetlen piac, amely nélkül sem a technológiai óriások energiaéhségét, sem a globális repülés növekedését nem lehet kiszolgálni. A kínálat ráadásul alig néhány vállalat kezében összpontosul, miközben a kereslet évekre előre leköti a kapacitásokat. A részvényárfolyamok már megindultak, de ha a mostani folyamatok kitartanak, a legnagyobb rali még csak ezután jöhet.

A mesterséges intelligencia térnyerése egészen váratlan iparágakat emel a befektetők figyelmének középpontjába. Van köztük egy olyan terület, ahol a technológiai fejlődés, a repülés bővülése és a rendkívül nehezen skálázható gyártás egyszerre alakít ki

különleges, talán soha vissza nem térő befektetési lehetőséget.

Megnéztük, miért és hogyan kerülhetnek ennek a szűk körnek a szereplői a következő évek nagy tőzsdei nyertesei közé.