FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

A világ egyik legfontosabb iparága függ ettől a szűk piactól – Alig néhány cég kezében a kulcs, nagy rali jöhet

Az AI-forradalom nemcsak a chipekről és az adatközpontokról szól: van egy kevésbé ismert, mégis nélkülözhetetlen piac, amely nélkül sem a technológiai óriások energiaéhségét, sem a globális repülés növekedését nem lehet kiszolgálni. A kínálat ráadásul alig néhány vállalat kezében összpontosul, miközben a kereslet évekre előre leköti a kapacitásokat. A részvényárfolyamok már megindultak, de ha a mostani folyamatok kitartanak, a legnagyobb rali még csak ezután jöhet.

A mesterséges intelligencia térnyerése egészen váratlan iparágakat emel a befektetők figyelmének középpontjába. Van köztük egy olyan terület, ahol a technológiai fejlődés, a repülés bővülése és a rendkívül nehezen skálázható gyártás egyszerre alakít ki

különleges, talán soha vissza nem térő befektetési lehetőséget.

Megnéztük, miért és hogyan kerülhetnek ennek a szűk körnek a szereplői a következő évek nagy tőzsdei nyertesei közé.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility