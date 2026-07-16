Akkora lett a csapkodás a dél-koreai tőzsdén, hogy a hatóságok felfüggesztették a tőkeáttételes ETF-ek bevezetését

A dél-koreai Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága (FSC) csütörtöki közleménye szerint a tilalom mindaddig érvényben marad, amíg a piaci viszonyok nem stabilizálódnak. Ezzel párhuzamosan a tőkeáttételes ETF-ek kereskedéséhez szükséges minimális számlaegyenleget a korábbi 10 millió vonról 30 millió vonra emelik, a szigorítás pedig várhatóan augusztus 5-én lép életbe.
Az egyre erősödő nyomás alatt született döntést a szabályozó hatóságok, a pénzügyminisztérium és a jegybank képviselőinek egyeztetése előzte meg.
A mintegy 4,1 billió dollár értékű dél-koreai részvénypiac ugyanis az utóbbi időben a világ egyik legingatagabb tőzsdéjévé vált.
A piaci szereplők elsősorban a két hónapja elindított, több mint egy tucatnyi tőkeáttételes ETF-et okolják a heves árfolyammozgásokért. Ezek az alapok a Samsung Electronics és az SK Hynix részvények napi hozamának kétszeresét célozzák meg, a tőkeáttétel fenntartásához pedig hatalmas volumenű újrasúlyozási ügyleteket hajtanak végre, amelyek felerősítik a piaci kilengéseket.
A szigorítások részeként a hatóságok a tőkeáttételes ETF-ekbe fektetők számára előírt kötelező képzés időtartamát két óráról három órára emelik, a minimális kereskedési tételt pedig egy egységről húszra növelik. Az FSC jelezte, hogy amennyiben a piac nem stabilizálódik, további intézkedéseket is fontolóra vesznek.
Bár a szigorúbb szabályok visszafoghatják a kereskedési kedvet, egyes piaci szereplők szerint megéri a kompromisszum. Jason Kam Minszang, a Kyobo Life Insurance aktív részvénykezelési vezetője úgy véli, az intézkedések bizonyos mértékig korlátozzák majd a lakossági befektetők hozzáférését a tőkeáttételes termékekhez, ez pedig rövid távon hozzájárulhat a volatilitás mérsékléséhez.
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