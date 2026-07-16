Bemondta a Fidelity, mikor lesz érdemes aranyat venni

Tervezzük, hogy visszatérünk a felülsúlyozott aranypozícióhoz
– nyilatkozta Ian Samson, a Fidelity vegyes eszközalapú portfóliókezelője egy közelmúltbeli interjúban. A szakember az elmúlt hónapokban unciánként 4000 dollár körül stabilizálódó aranyárfolyamra utalt, amely a második negyedévben 14 százalékot esett, ami a legrosszabb háromhavi teljesítménye volt 2013 óta.
A közel-keleti konfliktus miatt megugró olajárak fokozták az inflációs kockázatokat, ami arra késztette a befektetőket – köztük a Fidelity elemzőit is –, hogy az év végére kamatemelést árazzanak be. Ez jelentős fordulat az iráni konfliktus előtti várakozásokhoz képest, amikor a piac még a Federal Reserve kamatcsökkentésére számított. Alacsonyabb kamatkörnyezetben ugyanis a befektetőknek kisebb alternatívaköltséget jelent, ha a kamatozó eszközök helyett aranyat tartanak.
Samson elmondta, hogy a január-februári időszakban semlegesre csökkentette aranypozícióját, nagyjából akkor, amikor a nemesfém többéves emelkedő trendje hirtelen megtört. A közel 5600 dolláros csúcsról induló korrekció január végén vette kezdetét, majd a háború kitörésével egy hónappal később felgyorsult.
Taktikai szempontból jelenleg nagyjából ugyanannyi kedvező, mint kedvezőtlen tényező azonosítható
– mutatott rá a szakember, aki a mostaninál valamivel magasabb év végi árfolyamra számít,
miközben az emelkedő trend visszatérését későbbre várja.
Véleménye szerint a bikapiaci forgatókönyvet csak az áshatná alá, ha a kormányok ismét visszatérnének a költségvetési fegyelemhez, a jegybankok pedig valóban elköteleznék magukat az infláció letörése mellett. Erre azonban jelenleg nem lát reális esélyt.
Az árfolyam alakulása több tényezőtől függ, köztük az olajárak jövőbeli alakulásától és a Fed kamatdöntéseitől. Az első vételi jelzés Samson szerint az lenne, ha az 50 napos mozgóátlag a hosszabb távú mutatók fölé emelkedne, vagy ha az árfolyam elérné a 4300 dolláros szintet.
A szakember hozzátette, hogy a jegybanki aranyvásárlások – amelyek a korábbi emelkedő trend fő hajtóerejét adták – továbbra is stabil támaszt jelentenek az áraknak. Az Arany Világtanács (World Gold Council) és a YouGov friss felmérése szerint minden korábbinál több jegybank tervezi az aranytartalékok bővítését. Samson szerint ha ilyen jelentős stratégiai vásárlók vannak a piacon, az szinte törvényszerűen felfelé hajtja az arany árfolyamát.
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