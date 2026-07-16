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Elképesztő pénzszivattyúzás zajlik a mesterséges intelligencia körül a tőkepiacokon
Befektetés

Elképesztő pénzszivattyúzás zajlik a mesterséges intelligencia körül a tőkepiacokon

Portfolio
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A magyar ipar szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy Kecskeméten a Mercedes egyik legfontosabb európai gyártóbázisa épült ki, miközben a globális tőkepiacokat továbbra is a mesterséges intelligencia, a chipgyártók és az extrém növekedési sztorik mozgatják. Nagy Viktor, a Portfolio részvényrovatának vezető elemzője és Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetője szerint az autóiparban, az AI-beruházásokban és a befektetői kockázatvállalásban is olyan folyamatok zajlanak, amelyek évekre meghatározhatják a piacokat.
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Információ és jelentkezés

A kecskeméti Mercedes-beruházás új szintre emelte Magyarország szerepét az európai autóiparban. Az új gyárral a vállalat gyakorlatilag megduplázta helyi kapacitását, és a kecskeméti üzem a Mercedes legnagyobb európai gyártóbázisává vált. Nagy Viktor szerint ez nemcsak presztízskérdés: a magyar üzemben nagy volumenű, magasabb hozzáadott értékű modellek készülhetnek, köztük az elektromos C-osztály, a GLC, valamint a kisebb G-osztályként emlegetett új modell is.

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A beruházás azért is stratégiai jelentőségű, mert az európai autóiparban közben komoly kapacitásfelesleg alakult ki, több gyár 50-60 százalékos kihasználtság mellett működik. Ebben a környezetben

azok az üzemek lehetnek a túlélők, amelyek a legmodernebbek, leghatékonyabbak és a globális modellstruktúrában is fontos szerepet kapnak.

A tőkepiacokon eközben továbbra is a mesterséges intelligencia a legnagyobb történet, de egyre több a figyelmeztető jel. Az AI-fejlesztésekbe áramló pénz mennyisége történelmi léptékű:

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a nagy technológiai vállalatok, chipgyártók és újonnan piacra lépő szereplők több százmilliárd dolláros beruházási és finanszírozási igénye óriási tőkét szív el a piacokról.

Vidovszky Áron ezt a folyamatot a világtörténelem egyik legnagyobb pénzszivattyújaként írta le. A SpaceX részvény- és kötvénykibocsátása, valamint a hyperscalerek kötvénypiaci aktivitása is azt mutatja, hogy a befektetők hajlandók hatalmas összegeket mozgósítani a jövőbeli technológiai dominanciáért. Ugyanakkor az AI-val kapcsolatos kockázatok nemcsak pénzügyi természetűek. A műsorban szó volt arról is, hogy egyes szakértők szerint az általános mesterséges intelligencia néhány éven belül elérhető közelségbe kerülhet, miközben a társadalmak, szabályozók és munkaerőpiacok nincsenek felkészülve egy ilyen léptékű változásra.

A piaci eufória és a kockázatok kettőssége Dél-Koreában is látványosan megjelent. A Samsung és az SK Hynix részvényei hatalmas emelkedés után meredeken korrigáltak, miközben a dél-koreai tőzsde extrém mozgásait a tőkeáttételes kisbefektetői pozíciók is felerősítették. A beszélgetésben elhangzott, hogy a dél-koreai piac árazása még a nagy emelkedés után sem volt klasszikus értelemben vett lufiszerű, a mozgások mögött inkább a pozicionáltság és az AI-chip sztori túl gyors átárazása állhatott.

Hasonló feszültség látszik a Metánál, ahol a peres kockázatok és az európai szabályozói nyomás mellett továbbra is nagyon erős a bevétel- és profitdinamika. A teljes piaci kép tehát egyszerre szól ipari átalakulásról, technológiai versenyfutásról és arról, hogy a befektetők meddig hajlandók finanszírozni a jövő nagy ígéreteit. Hogy ebben a környezetben mely piacok lehetnek alulértékeltek, mit mutat Kanada vagy Kazahsztán példája, és szakértőinknek milyen ötleteik merültek fel long vagy short pozícióra, az kiderül a teljes adásból:

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