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Hirtelen iszonyú sok pénz jelent meg a magyarok megtakarítási számláin
Befektetés

Hirtelen iszonyú sok pénz jelent meg a magyarok megtakarítási számláin

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Lezárult az idei adóbevallási időszak, és megérkeztek a végleges számok: az OTP Egészségpénztár és az OTP Nyugdíjpénztár tagjainak egyéni számláira idén összesen több mint 13,6 milliárd forint adó-visszatérítés érkezett a 2025-ös évi befizetéseik után. Ez csaknem 19%-kal haladja meg a tavalyi összeget – közölték az OTP Pénztárak.

Az önkéntes egészség- és nyugdíjpénztári tagok a tavalyi befizetéseik után idén is élhettek a 20%-os adó-visszatérítés lehetőségével, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adóbevallás benyújtási határidejét követő 30 napon belül, azaz idén június 19-éig utalt át a pénztári egyéni számlákra. Az OTP Pénztárak összesített adatai szerint

mindkét pénztárnál jelentősen nőtt a tagoknak visszautalt összeg a tavalyi évhez képest.

  • Az OTP Egészségpénztár tagjainak számlájára összesen közel 7,5 milliárd forint érkezett, ami 23%-kal haladja meg a 2025-ös összeget.
  • Az OTP Nyugdíjpénztár tagjai eközben összesen több mint 6 milliárd forintos visszatérítésben részesültek, ami közel 14%-kal több, mint az egy évvel korábbi összeg.

A visszatérítés összegének növekedése azt jelzi, hogy a pénztártagok egyre nagyobb összegeket fizetnek be egészségügyi és nyugdíjcélú megtakarításaikra egyaránt, és évről évre tudatosabban használják ki az állam által biztosított adóelőnyt. A tagdíjbefizetések bővülése mögött a tagság növekedése és a meglévő tagok magasabb befizetési hajlandósága is áll. Az OTP Egészségpénztárnál a legnagyobb egyéni befizetés összege 3,3 millió forint volt, azaz a tagok egy része már kiemelkedően magas összegekkel is tudatosan építi egészségcélú megtakarításait – írja a közlemény.

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