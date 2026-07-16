Hozta a számokat a Netflix, mégis beszakadt az árfolyam

A Netflix a június 30-án zárult negyedévben 12,56 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami éves szinten 13 százalékos növekedést jelet, ugyanakkor elmarad az LSEG-konszenzus 12,59 milliárd dollárjától. A bővülést a vállalat az előfizetői bázis növekedésével, az áremelésekkel és a hirdetési bevételek felfutásával magyarázta.
Az egy részvényre jutó nyereség (EPS) 80 cent lett a várt 79 centtel szemben, a profit pedig 3,40 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 3,13 milliárdról. A társaság tavasszal valamennyi előfizetési csomag árát megemelte, közlése szerint ennek hatása összhangban volt a korábbi árváltoztatásoknál tapasztaltakkal.
A harmadik negyedévre a cég 12 százalékos bevételnövekedést vár, az éves bevételi célsávot pedig a korábbi 50,7–51,7 milliárd dollárról 51–51,4 milliárd dollárra szűkítette, a 2026-os kilátásokat változatlannak nevezve.
A reklámüzletágban a Netflix továbbra is azzal számol, hogy hirdetési bevétele idén nagyjából megduplázódik, és eléri a 3 milliárd dollárt. Az amerikai upfront-tárgyalások a vállalat szerint előrehaladott szakaszban járnak, a hirdetői megállapodások a következő hetekben zárulhatnak. A kereslet szempontjából az élő sportközvetítések – a női labdarúgó-világbajnokság, az NFL-, MLB- és WWE-műsorok – bizonyultak a legvonzóbbnak.
Az élő események az előfizetésszerzésben is kiemelt szerepet játszanak: az elmúlt öt év tíz legerősebb új előfizetői napja közül hatot élő közvetítés generált. Ugyanakkor a vállalat által közölt adatok szerint az élő tartalom a tartalomköltés több mint 5 százalékát teszi ki, miközben a nézési óráknak csak nagyjából 1 százalékát adja. Az összesített nézettséget a menedzsment egészségesnek nevezte: az előfizetők az első fél évben több mint 97 milliárd órányi tartalmat néztek a platformon.
A vállalat egyúttal bejelentette, hogy ritkítja a "What We Watched" nézettségi riportok publikálását
a mostani, 2026 első félévét lefedő kiadás után a jelentés 2027-től évente egyszer, az első negyedévben jelenik meg.
A részvényesi levél indoklása szerint a cél az, hogy a figyelem az elsődleges pénzügyi mutatókon, a bevételen és az üzemi eredményen maradjon. A nézettségi adatok azután kerültek reflektorfénybe, hogy sajtóértesülések szerint a Netflix-sorozatok nézettsége az első évad után jellemzően visszaesik.
Az akvizíciós stratégiáról a Netflix azt közölte, megközelítése nem változott: elsősorban a szerves növekedésbe és szelektív felvásárlásokba fektetne vissza, egészséges mérleg és bőséges likviditás mellett. A cég tavaly év végén ajánlatot tett a Warner Bros. Discovery film- és streamingüzletágára, mielőtt visszalépett a tranzakciótól.
A gyorsjelentés után a Netflix árfolyama mintegy 7,6 százalékot esett, melynek eredményeként 2024 október óta nem látott mélypontra kerültek a cég részvényei.
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