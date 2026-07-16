Mélyrepülésben a SpaceX, már a kibocsátási ár alatt is járt az árfolyam

A papír szerdán közel egy százalékot veszített az értékéből, és végül 135,27 dolláros záróárfolyamon fejezte be a kereskedést.
Ez mintegy 40 százalékkal elmarad a június 16-i csúcshoz képest.
A részvények mozgását komoly hullámzás jellemzi a múlt havi tőzsdére lépés óta, pedig az IPO rekordösszegű, 86 milliárd dolláros bevételt hozott, amivel az alapító, Elon Musk lett a világ első ezermilliárdosa.
Az árfolyamcsökkenés a vállalat csütörtökre tervezett, tizenharmadik Starship tesztrepülése előtt következett be. Egyes piaci szereplők szerint a mozgás azt jelzi, hogy a látványos tőzsdei debütálás után alig egy hónappal máris lanyhul a befektetői lelkesedés.
A kereskedés első hónapjában a jegyzés egészen 225 dollár fölé emelkedett, miután az első teljes kereskedési napon mintegy 20 százalékkal lőtt ki az árfolyam.
A papír múlt heti bevezetése a Nasdaq-100 indexbe a passzív indexkövető alapokon keresztül jelentős tőkét vonzott a vállalatba. A SpaceX egy nemrégiben életbe lépett szabálymódosításnak köszönhetően kerülhetett be ilyen gyorsan a mutatóba, amely a frissen tőzsdére lépő cégek esetében 15 kereskedési napra rövidítette le a jogosultsági időszakot. Az indexbe kerülés utáni napon a részvény árfolyama azonban már a 150 dolláros első kereskedési szint alá csúszott vissza.
A múlt havi IPO egyúttal egy újabb tőzsdei bevezetési hullámot is elindíthat, hiszen már az Anthropic és az OpenAI is a piacra lépést fontolgatja. Mindkét mesterségesintelligencia-fejlesztő cég bizalmasan benyújtotta már a tőzsdére lépéshez szükséges dokumentumokat az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelethez, ám hivatalos terveket egyelőre egyik társaság sem hozott nyilvánosságra.
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