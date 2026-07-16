Most dől el az irány a népszerű befektetésben, erre figyel most mindenki

Ezzel a befektetéssel nemrég alig egy hónap alatt közel 70 százalékos hozamra lehetett lecsapni, az utóbbi időben azonban megváltozott a narratíva, nyomás alá került az árfolyam.
A korrekció hatására azonban olyan szintre ért az árfolyam, ahonnan a napokban indulhat a következő nagy mozgás.
A szóban forgó befektetés nem más, mint
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