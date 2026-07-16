FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Most dől el az irány a népszerű befektetésben, erre figyel most mindenki

Van egy népszerű befektetés, amellyel rendkívüli hozamokat érhettek már el az idei évben a befektetők, az utóbbi hónapokban azonban érdemi korrekciónak lehettünk szemtanúi, az árfolyam pedig máris olyan helyre ért, ahonnan jöhet a következő nagy mozgás.

Ezzel a befektetéssel nemrég alig egy hónap alatt közel 70 százalékos hozamra lehetett lecsapni, az utóbbi időben azonban megváltozott a narratíva, nyomás alá került az árfolyam.

A korrekció hatására azonban olyan szintre ért az árfolyam, ahonnan a napokban indulhat a következő nagy mozgás.

A szóban forgó befektetés nem más, mint

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility