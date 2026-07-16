Nyugtalanok a befektetők: nagyot estek a techpapírok, miközben mindenki a streaming-óriás bejelentésére vár

Bár a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ma sorozatban ötödik alkalommal számolt be rekordnagyságú nyereségről,
ez sem volt elegendő a befektetői hangulat javításához.
A Nasdaq indexe gyengült, a legnagyobb vesztesek között pedig a SanDisk, a Western Digital és a Marvell szerepelt.
Ezek a mozgások tovább fokozzák a szektor volatilitását, miközben a kereskedők különösen kiélezett figyelemmel kísérik a gyorsjelentési szezont, valamint a Washington és Teherán közötti egyre feszültebb viszonyt.
Az olajárak az éjszakai kereskedési szünetet követően ismét ingadozni kezdtek, miközben
a befektetők a közel-keleti geopolitikai helyzet további eszkalációjának kockázatait mérlegelik.
Az irányadónak számító északi-tengeri Brent típusú kőolaj jegyzése enyhe csökkenéssel, hordónkénti 85 dollár közelében alakult.
A ma reggel közzétett makrogazdasági adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom növekedése lassult az előző hónapban, a Netflix negyedéves gyorsjelentése pedig az amerikai tőzsdezárás után várható.
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