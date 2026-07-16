Ütött az utolsó óra a 6 százalékos lakossági állampapíroknál!

Csütörtök délután 15:59-ig vásárolhatnak még a kincstári ügyfelek a 6 százalékos Fix Magyar Állampapírból és az 5,5-6,5% közti kamatozású Magyar Állampapír Pluszból, ezt követően már csak a 0,5 százalékponttal csökkentett kamatú új sorozatok lesznek elérhetők. Aki még szeretne lépni, nem várhat tovább.

Legkésőbb csütörtök délután 15:59-ig vásárolhatnak a 6 százalékos Fix Magyar Állampapírból (2031/Q4) az államkincstári számlával rendelkező befektetők; a gyakorlatban 16:00-kor kezdődik a pénteki értéknap, ekkortól már csak az új, csökkentett kamatú és 3 évre rövidített futamidejű FixMÁP lesz elérhető. Hasonlóképpen az 5,5-6,5% közti kamatozású Magyar Állampapír Plusz (2031/M4) is perceken belül kifut, és érkezik az új, 0,5 százalékponttal csökkentett kamatú verziója.

Az adósságkezelő hétfőn jelentette be az újabb kamatvágást,

a döntést a magyar hozamkörnyezet általános csökkenésével, az infláció jelentős mérséklődésével és a jegybanki alapkamat csökkentésével indokolták. (Az adósságkezelő új vezérigazgatója, Tardos Gergely irányítása alatt ez az első kamatvágás a lakossági állampapírok piacán.) Akik még a régi papírokból szeretnének bevásárolni, már csak perceik maradtak. Arról, hogy melyik papírra érdemes még most gyorsan lecsapni, itt írtunk elemzést.

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