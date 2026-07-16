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Veszélyben a gigantikus adatközpont: elzárták a gázcsapot a beruházás elől az Egyesült Államokban
Befektetés

Veszélyben a gigantikus adatközpont: elzárták a gázcsapot a beruházás elől az Egyesült Államokban

Portfolio
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Új-Mexikó hatóságai másodszor is elutasították annak a földgázvezetéknek az engedélykérelmét, amely a tervezett Oracle-adatközpont áramellátását biztosítaná. A döntés komolyan hátráltathatja a Jupiter projekt néven ismert beruházást - írta meg a Bloomberg.
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Az új-mexikói állami földhivatal azért nem hagyta jóvá a kérelmet, mert az Energy Transfer LP vezetéküzemeltető által kért vezetékjog és kereskedelmi bérleti szerződés jóváhagyása szerinte nem szolgálná az állam érdekeit. A hatóság már márciusban elutasította a kérelmeket, a cég áprilisi felülvizsgálati kérelme után pedig ismét elutasító döntést hozott.

A Doña Ana megyében, az amerikai-mexikói határ közelében épülő adatközpontot a tervek szerint a Bloom Energy gázüzemű, akár 2,5 gigawatt teljesítményű üzemanyagcellái látnák el energiával. A projekt azonban környezetvédelmi aggályok miatt komoly helyi ellenállásba ütközött. Stephanie Garcia Richard állami földügyi biztos levelében hangsúlyozta, hogy a beruházás

bár gazdagítaná a finanszírozókat, a fejlesztőket és az Energy Transfert, az államnak alig hozna bevételt, miközben egy amúgy is száraz régióban jelentős mennyiségű vizet fogyasztana, és felgyorsítaná a klímaváltozást.

Az új-mexikói törvényhozók a hónap elején jelezték, hogy fontolóra veszik egy állami szintű, a nagyméretű adatközpontokra vonatkozó moratórium bevezetését. New York a napokban az első olyan amerikai állammá vált, amely meghozta ezt a döntést, és egyéves tilalmat rendelt el az energiaigényes létesítmények építésére.

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A 27 kilométer hosszú, Green Chile projekt néven ismert vezeték napi akár 400 millió köbláb gázt szállított volna az adatközponthoz.

Az Oracle májusban sürgető felülvizsgálatot kért a szövetségi szabályozó hatóságoktól, hogy az Energy Transfer tartani tudja az augusztus 15-i üzembehelyezési határidőt.

A cég szerint a határidő elmulasztása jelentős költségnövekedéssel járna.

oracle

Josh Garcia, az Energy Aspects észak-amerikai gázelemzője szerint a vezeték most már aligha készül el időben, a beruházók azonban alternatív megoldások után nézhetnek. Véleménye szerint a gázvezeték az állami földterületek megkerülésével is lefektethető, ehhez viszont új vezetékjogokat és bérleti szerződéseket kellene kötniük a magánbirtokosokkal. Az Oracle ugyanakkor azt közölte, hogy a projekt a tervek szerint halad, és a vállalat továbbra is szorosan együttműködik partnereivel, valamint az állami tisztségviselőkkel.

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