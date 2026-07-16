Veszélyben a gigantikus adatközpont: elzárták a gázcsapot a beruházás elől az Egyesült Államokban

Az új-mexikói állami földhivatal azért nem hagyta jóvá a kérelmet, mert az Energy Transfer LP vezetéküzemeltető által kért vezetékjog és kereskedelmi bérleti szerződés jóváhagyása szerinte nem szolgálná az állam érdekeit. A hatóság már márciusban elutasította a kérelmeket, a cég áprilisi felülvizsgálati kérelme után pedig ismét elutasító döntést hozott.
A Doña Ana megyében, az amerikai-mexikói határ közelében épülő adatközpontot a tervek szerint a Bloom Energy gázüzemű, akár 2,5 gigawatt teljesítményű üzemanyagcellái látnák el energiával. A projekt azonban környezetvédelmi aggályok miatt komoly helyi ellenállásba ütközött. Stephanie Garcia Richard állami földügyi biztos levelében hangsúlyozta, hogy a beruházás
bár gazdagítaná a finanszírozókat, a fejlesztőket és az Energy Transfert, az államnak alig hozna bevételt, miközben egy amúgy is száraz régióban jelentős mennyiségű vizet fogyasztana, és felgyorsítaná a klímaváltozást.
Az új-mexikói törvényhozók a hónap elején jelezték, hogy fontolóra veszik egy állami szintű, a nagyméretű adatközpontokra vonatkozó moratórium bevezetését. New York a napokban az első olyan amerikai állammá vált, amely meghozta ezt a döntést, és egyéves tilalmat rendelt el az energiaigényes létesítmények építésére.
A 27 kilométer hosszú, Green Chile projekt néven ismert vezeték napi akár 400 millió köbláb gázt szállított volna az adatközponthoz.
Az Oracle májusban sürgető felülvizsgálatot kért a szövetségi szabályozó hatóságoktól, hogy az Energy Transfer tartani tudja az augusztus 15-i üzembehelyezési határidőt.
A cég szerint a határidő elmulasztása jelentős költségnövekedéssel járna.
Josh Garcia, az Energy Aspects észak-amerikai gázelemzője szerint a vezeték most már aligha készül el időben, a beruházók azonban alternatív megoldások után nézhetnek. Véleménye szerint a gázvezeték az állami földterületek megkerülésével is lefektethető, ehhez viszont új vezetékjogokat és bérleti szerződéseket kellene kötniük a magánbirtokosokkal. Az Oracle ugyanakkor azt közölte, hogy a projekt a tervek szerint halad, és a vállalat továbbra is szorosan együttműködik partnereivel, valamint az állami tisztségviselőkkel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Olcsóbb lett a bevásárlás a boltokban, de egy egész hazai ágazat roppanhat bele az aszályba
A szárazság és a magas takarmányköltségek miatt egyre nehezebb a termelőknek..
Kitiltják a nagytőkét a családi házak piacáról Amerikában, mi baj történhet?
Felmerül a kockázat, hogy még a bérleti díjak is emelkedni fognak.
Áll a bál Európa legnagyobb atomerőműve körül - Átléptek egy határt az ukránok?
Kijev tagadja, hogy megölték volna az erőmű főmérnökét.
Egyre nagyobb a feszültség a magyar utcákon: ez áll a tarthatatlan állapotok hátterében
Az utcai szociális munka képtelen egyedül megoldani a helyzetet.
Fellépnek a gyilkos szuperbaktériumok ellen: magyar kutatók segítenek elérni a nagy áttörést
Antibiotikum-rezisztens szuperbaktériumok ellen jöhet új gyógymód.
Egyezség a kormány és a főváros között: zöld utat kapott az új Duna-parti villamosvonal
A Szent Gellért tértől induló új vonal a Műegyetem rakparton és a Pázmány Péter sétányon vezet majd.
Két hullámban éri el a változás Magyarországot: komoly lehűlést hoz a vasárnapi hidegfront
Szombaton is van esély esőre.
Forint vs. euró: rövid távon nyerő, hosszú távon kérdéses
Az első félév forinterősödése nagyon érzékenyen érintette azokat, akik a korábbi árfolyamgyengítő jegybanki politika ellen védekezve euróban takarítottak meg. A forint vs. euró kérdésben
A talán legfontosabb gazdasági mutató nem is gazdasági - várható élettartam a régiónkban
Harminc év alatt majdnem egy évtizeddel hosszabb lett az élet a BB tengely országaiban - de nem mindenhol ugyanúgy. Miközben Észtország történelmi felzárkózást hajtott végre,... The post A ta
Hiába drágultak tovább a lakások, öt nagyvárosban mégis könnyebb lett a vásárlás
A lakások 2026-ban sem lettek olcsóbbak, az országos nettó átlagkereset azonban olyan ütemben emelkedett, hogy a vizsgált hat nagyvárosból ötben kevesebbet kell dolgozni, hogy lehessen megvásár
Top 10 osztalék részvény - 2026. július
Július elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk
A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árnyaltabb képet mutat: húsz év alatt valóban nőtt az orvosok száma,... The post Több orvos
Szalvéta vs. Excel - Warren Buffett sem számolgatott
A pénzügyi modellek csak annyira jók, amennyire a mögéjük tett feltételezések. A valódi versenyelőny nem a képletekben, hanem a vállalatok mély megértésében rejlik, éppen ezért... The pos
Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára?
Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü
Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság
Kényszerpályára kerülhet a kontinens.
Döntött a dán kormány: drasztikusan átírják a termelés szabályait
Komolyan veszik a zöldítést.
Dermesztő jóslat jött: aki lefejleszti a szuperintelligenciát, azé lesz minden?
Ránk ijesztettek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!