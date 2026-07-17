Elfáradt a mesterséges intelligencia rali? Figyelmeztető jel érkezett Ázsiából!

Komoly eladói nyomás alá kerültek pénteken az ázsiai technológiai részvények, miután a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company gyorsjelentése nem tudta tovább erősíteni a befektetői optimizmust. Bár a világ legnagyobb bérchipgyártója emelte idei árbevételi és beruházási előrejelzését is, a piac inkább arra figyelt, hogy a növekedés ára egyre magasabb lehet.
A TSMC részvényei a tajvani kereskedésben több mint 6 százalékot estek.
Az esés az egész piacot magával húzta, a tajvani Taiex index több mint 6 százalékot veszített értékéből, ezzel pedig a júniusi csúcsához képest már elérte a 10 százalékos visszaesést, ami technikai értelemben korrekciónak számít.
A negatív hangulat gyorsan átterjedt a régió többi chipgyártójára is. A Bloomberg ázsiai chipindexe több mint 6 százalékkal esett, miközben a japán Kioxia részvényei tovább zuhantak. A vállalat papírjai az elmúlt hetekben már értékük közel felét elveszítették.
A TSMC továbbra is rendkívül optimista a keresletet illetően. A vállalat az Nvidia és számos más mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat legfontosabb chipbeszállítója, ezért úgy látja, hogy az AI fejlesztések még hosszú ideig jelentős megrendeléseket hoznak. Ennek megfelelően az idei beruházási tervét is megemelte. A társaság már 60 és 64 milliárd dollár közötti tőkekiadással számol, ami legalább 4 milliárd dollárral magasabb a korábbi előrejelzésnél.
Normál piaci környezetben egy ilyen bejelentés inkább pozitív hír lenne, hiszen azt jelzi, hogy a vállalat erős keresletre készül. Most azonban sok befektető inkább attól tart, hogy a növekvő beruházások mögött nemcsak a kereslet, hanem a gyártóberendezések drágulása és az infláció is áll, ami később csökkentheti a nyereségességet. A Morgan Stanley elemzői szerint a magasabb beruházási igény részben az emelkedő eszközárak következménye, ami a profitmarzsokra is negatív hatással lehet.
Nemcsak a TSMC került nyomás alá. A vállalat fontos beszállítói közé tartozó japán Lasertec és a tajvani GlobalWafers részvényei szintén estek, ami arra utal, hogy a befektetők jelenleg az egész félvezetőipari lánc kockázatait újraértékelik.
Több piaci szereplő szerint a mostani mozgás részben profitrealizálás. A TSMC árfolyama az idei évben a pénteki esés ellenére is több mint 50 százalékos pluszban áll, miközben a részvény előretekintő eredményének mintegy húszszorosán forog, ami meghaladja az elmúlt öt év átlagos, 18-as szorzóját.
Elemzők szerint a mostani árfolyamreakció azt mutatja, hogy a befektetők már nemcsak a vállalati eredményeket figyelik, hanem azt is, mennyire indokolják azok a jelenlegi értékeltségeket. Egyre többen teszik fel a kérdést, hogy maradt-e még érdemi emelkedési potenciál a chipgyártók részvényeiben, amikor a mesterséges intelligencia növekedési történetének jelentős részét már beárazták.
A bizonytalanság az egész régióra átterjedt. A japán Nikkei 225 és a kínai Star 50 index több mint 5 százalékot esett. A dél-koreai piac ugyan pénteken zárva tartott, de a befektetők ott is egyre óvatosabbak. Az utóbbi hónapokban a tőkeáttételes kereskedés jelentősen növelte az árfolyam-ingadozásokat, miközben Kínában attól tartanak, hogy az új gyártókapacitások felfutása nyomás alá helyezheti a memóriachipek árait.
Ennek ellenére a legtöbb elemző továbbra sem kérdőjelezi meg a mesterséges intelligencia hosszú távú növekedési kilátásait. Inkább arról van szó, hogy a befektetők egy időre magasabbra tették a lécet, és egy kiváló gyorsjelentés önmagában már nem elegendő ahhoz, hogy újabb emelkedési hullámot indítson el a szektorban.
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