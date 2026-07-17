Féláron adják a tőzsde legfontosabb részvényét - Ajándék ez, vagy csapda?

Az elmúlt időszak egyik legjobbban teljesítő részvénye erős turbulenciába került. Ez a cég ráadásul mérete, kapcsolatai és nyeresége miatt már az egyik legmeghatározóbb szerepet tölti be a globális piacokon, a jelenlegi helyzetben pedig már azt sem túlzás állítani, hogy a részvénypiac egyik, ha nem a legfontosabb részvényéről beszélünk.

Az utóbbi hetekben erős eladói nyomás nehezedett a papírra, az esés pedig a napokban gyorsult csak be igazán.

A lejtmenet ellenére az elemzők továbbra is rendkívül pozitívak, sorra érkeznek a magasabbnál magasabb célárak, a már közel 80 százalékos felértékelődési potenciálhoz pedig most rikítóan olcsó árazás is társul.

Az általunk vizsgált részvény nem más,