Féláron adják a tőzsde legfontosabb részvényét - Ajándék ez, vagy csapda?

Az utóbbi hetekben erős eladói nyomás nehezedett a papírra, az esés pedig a napokban gyorsult csak be igazán.
A lejtmenet ellenére az elemzők továbbra is rendkívül pozitívak, sorra érkeznek a magasabbnál magasabb célárak, a már közel 80 százalékos felértékelődési potenciálhoz pedig most rikítóan olcsó árazás is társul.
Az általunk vizsgált részvény nem más,
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés