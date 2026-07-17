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Hatalmas megállapodásra készül a Meta, azonnal reagált a tőzsde
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Hatalmas megállapodásra készül a Meta, azonnal reagált a tőzsde

Portfolio
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Az Anthropic korai fázisú tárgyalásokat folytat arról, hogy számítási kapacitást béreljen a Metától – értesült a CNBC  egy, az ügyet közelről ismerő forrásból. A New York Times információi szerint a potenciális megállapodás értéke akár a 10 milliárd dollárt is elérheti.

A hír hatására a közösségimédia-óriás részvényárfolyama pénteken elmozdult a napi mélypontjáról.

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Az egyeztetések mindössze néhány héttel azután kezdődtek meg, hogy az Anthropic hasonló megállapodást jelentett be Elon Musk SpaceX vállalatával.

Utóbbi egyezség értelmében a cég a Colossus 1 adatközpont számítási kapacitását használja fel a fizetős előfizetői kiszolgálásának javítására.

A fejlemények jól mutatják, hogy a piacvezető mesterségesintelligencia-műhelynek számító Anthropic továbbra is kénytelen komoly együttműködéseket kötni más technológiai szereplőkkel, hogy hozzáférjen az Nvidia által gyártott, nélkülözhetetlen chipekhez.

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A Meta nem kívánta kommentálni az értesülést.

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