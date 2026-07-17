Hatalmas pénzeső zúdult a techszektorra, az Egyesült Államokba ömlik a legtöbb tőke

Három hete nem látott mértékű heti tőkebeáramlást könyvelhettek el a globális részvényalapok a július 8-ával zárult héten. A befektetők kockázatvállalási kedvét a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiai termékek iránti élénk kereslet, valamint az amerikai jegybank (Fed) kamatemelési várakozásainak enyhülése egyaránt növelte.

Az LSEG Lipper adatai alapján a globális részvényalapok nettó 49,23 milliárd dolláros tőkebeáramlást értek el a vizsgált héten, ami június 17. óta a legmagasabb értéknek számít. A júniusi feldolgozóipari jelentések szintén a mesterséges intelligenciához kapcsolódó termékek, különösen a félvezetők és a számítógépek iránti erős keresletet igazolták vissza. A piaci hangulatot a technológiai szektor várhatóan kimagasló eredményei is fűtötték, az elemzői konszenzus szerint ugyanis a második negyedévben éves szinten átlagosan 54,2 százalékos nettó nyereségnövekedés várható a szektorban.

Régiós megoszlásban az amerikai részvényalapokba áramlott a legtöbb tőke,

mintegy 24,97 milliárd dollár, ami szintén háromhetes csúcsot jelent. Ezzel párhuzamosan az európai alapok 13,67 milliárd dollár, míg az ázsiaiak 6,95 milliárd dollár friss forráshoz jutottak.

A technológiai szektor iránt kiemelkedő volt az érdeklődés, az idevágó alapok ugyanis 11,49 milliárd dollárnyi tőkét vonzottak be, ami több mint 25 százalékkal haladja meg az előző heti 8,88 milliárd dolláros értéket.

iránt kiemelkedő volt az érdeklődés, az idevágó alapok ugyanis 11,49 milliárd dollárnyi tőkét vonzottak be, ami több mint 25 százalékkal haladja meg az előző heti 8,88 milliárd dolláros értéket. Szintén jelentős tőkebeáramlást regisztrálhattak a pénzügyi alapok 1,52 milliárd dollárral, valamint

alapok 1,52 milliárd dollárral, valamint az ipari szektor alapjai 789 millió dollárral.

A globális kötvényalapokba 31,34 milliárd dollárnyi friss tőke érkezett,

ami legalább 2019 óta a legmagasabb heti értéknek felel meg. Ezen belül a rövid lejáratú, az euróalapú, a vállalati, valamint az államkötvény-alapok rendre 7,19 milliárd, 3,87 milliárd, 2,92 milliárd és 2,73 milliárd dolláros nettó tőkebeáramlást könyvelhettek el. A pénzpiaci alapokba a befektetők 83,76 milliárd dollárt helyeztek el, ami június 3. óta a legjelentősebb heti volumen.

Ezzel szemben az arany- és egyéb nemesfémalapok sorozatban már a nyolcadik veszteséges hetüket zárták, ezúttal összesen 372 millió dolláros tőkekiáramlással. A feltörekvő piacokat vizsgáló, összesen 28 884 alapot lefedő statisztikák szerint a részvényalapokból már a tizenegyedik egymást követő héten vontak ki tőkét, a legutóbbi időszakban mintegy 500 millió dollár értékben, míg a feltörekvő piaci kötvényalapok továbbra is népszerűek maradtak nettó 1,66 milliárd dolláros tőkebeáramlással.

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Forrás: Reuters

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