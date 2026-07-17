Itt a rémületes jóslat, amit senki nem akart hallani: egyetlen botlásra vagyunk a részvénypiaci összeomlástól

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Zitron eredetileg PR-szakemberként tevékenykedett, majd a mesterséges intelligencia körüli láz erősödésével egyre inkább a technológiai újságírás és a kutatás felé fordult. Úgy véli, a ChatGPT 2022. novemberi debütálása tökéletes időzítéssel történt, hiszen a technológiai szektor éppen kifogyott az új ötletekből.

Így az OpenAI puszta létezése adott igazolást az iparágat jellemző mániának és a bőkezű költekezésnek.

Az elemző rámutat arra is, hogy az OpenAI nélkül a legnagyobb versenytárs, az Anthropic sem jöhetett volna létre. Ez egyrészt azért van, mert az alapítók magától az OpenAI-tól távoztak, másrészt pedig azért, mert a rivális techóriások éppen ennek a versenytársnak a támogatásával próbáltak pozíciókat szerezni az AI-piacon.

Zitron szerint az egész buborék kizárólag azért maradhatott fenn eddig, mert az OpenAI még nem omlott össze. A vállalat esetleges bukását olyan vízválasztónak tekinti, amely egy korszak végét és egy új kezdetét jelölné ki, alapjaiban forgatva fel a mesterséges intelligencia köré épült piacokat és a vállalati beruházásokra épülő gazdaságot.

Bár konkrét időpontot vagy forgatókönyvet nem vázol fel, egy lehetséges láncreakcióra figyelmeztet.

Eszerint ha az OpenAI nem fizetne a CoreWeave-hez vagy az Oracle-höz hasonló infrastruktúra-szolgáltatóknak, azok képtelenek lennének törleszteni saját adósságaikat. Ha pedig a vállalat pénzügyi helyzete tovább romlana, kénytelen lenne megszüntetni a ChatGPT ingyenes verzióját és emelni a díjakat, ami végül a befektetőket is elriaszthatná az AI-startupoktól.

Zitron úgy véli, az OpenAI összeomlása súlyos csapást mérne a részvénypiacokra, és egy sokkal nagyobb tőzsdei visszaesés előfutára lenne. Az AI-buborékot tápláló költekezést a "történelem legnagyobb tőkeallokációs tévedésének" nevezi. Ezt a kifejezést használja Gary Marcus AI-kutató is, aki szintén komoly aggályokat fogalmazott meg a technológia jövőjével kapcsolatban.

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