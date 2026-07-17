Itt az elemzőházak új tőzsdei kedvence!

Tovább javult a hangulat az európai részvénypiacokkal kapcsolatban a vezető befektetési bankok körében. A Bloomberg júliusi felmérése szerint az elmúlt hetekben a UBS, a Deutsche Bank, a Bank of America és a Kepler Cheuvreux is megemelte a Stoxx 600 indexre vonatkozó év végi célárát.
A legoptimistább jelenleg a UBS, amely már 690 pontos év végi célértékkel számol. Ez mintegy 8 százalékos emelkedési lehetőséget jelentene a jelenlegi szintekhez képest. A Bloomberg által megkérdezett 18 piaci stratégából átlagosan 647 pontos év végi indexértéket várnak, ami ugyan már csak szerény, 1 százalék alatti további emelkedést jelentene, de jól mutatja, hogy a pesszimista előrejelzések egyre inkább háttérbe szorulnak. A megkérdezettek közül mindössze öten számítanak év végéig csökkenésre.
A UBS részvénystratégája, Gerry Fowler szerint korábban túl óvatos volt, ezért emelte meg előrejelzését. Úgy látja, hogy egyre nehezebb olyan negatív tényezőt találni, amely érdemben ronthatná a vállalatok kilátásait. Szerinte több meghatározó ágazat, köztük az egészségügy, a fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok és a luxusszektor is stabil fundamentumokkal rendelkezik, miközben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó cégek, a bankok és az ipari vállalatok esetében további pozitív eredményfelülvizsgálatokra is van esély.
Az optimizmust az is támogatja, hogy a vállalati profitvárakozások az elmúlt hónapokban folyamatosan javultak. A Citigroup eredményfelülvizsgálati mutatója ötéves csúcsra emelkedett, miközben a vizsgált ágazatok 80 százalékában már több az eredményvárakozás-emelés, mint a csökkentés.
Az elemzők jelenleg 14 százalékos egy részvényre jutó eredménynövekedést várnak az európai vállalatoktól 2026-ban, amit 2027-ben további 10 százalékos bővülés követhet. A második negyedéves gyorsjelentési szezon is biztatóan indult. Az eddig publikáló vállalatok több mint 45 százaléka felülmúlta az elemzői várakozásokat, miközben csak 27 százalékuk okozott csalódást. A profitnövekedés éves összevetésben jelenleg 11,6 százalék körül alakul.
A befektetői hangulatot az is javította, hogy az áprilisi iráni tűzszünet után ismét erősödött a kockázatvállalási kedv. Bár az elmúlt napokban újra fokozódott a feszültség a Közel-Keleten, az olaj ára még mindig jóval alacsonyabb az áprilisi csúcsoknál, így a piacok egyelőre nem tartanak tartós gazdasági sokktól.
A kedvező gazdasági környezet, az európai költségvetési ösztönzők és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások továbbra is támogatják a részvénypiacokat. A Bank of America friss alapkezelői felmérése szerint a befektetők ismét növelik európai részvénykitettségüket. A megkérdezettek 54 százaléka számít emelkedésre a következő hónapokban, szemben a júniusi mindössze 4 százalékkal.
Ugyanakkor nem mindenki ennyire optimista. A Société Générale továbbra is óvatos, és 600 pontos év végi Stoxx 600 szintet vár. A bank szerint nem az a kérdés, hogy lesz-e profitnövekedés, hanem az, hogy sikerül-e teljesíteni azokat a magas várakozásokat, amelyeket a piac már beárazott. Az elemzők arra is figyelmeztetnek, hogy a közel-keleti konfliktus, az amerikai félidős választások, az esetleges új vámok és a kötvényhozamok emelkedése továbbra is komoly kockázatot jelenthet a részvénypiacok számára.
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