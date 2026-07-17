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FONTOS Az egész feltörekvő piac fekete báránya lett a forint - Mi történt?
 
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Itt csukott szemmel is lehetett 19 százalékot kaszálni – Mutatjuk a legsikeresebb magyar befektetéseket

Laza 19%-os hozamot produkált a magyar befektetési alapok legnyereségesebb ágazata a mögöttünk hagyott egy évben, az igazi titánok viszont ennek is a többszörösét, akár 61-66% közti hozamokat termeltek. Mutatjuk, hol lehetett a legtöbbet nyerni, és azt is kiderítjük, mely befektetők lehetnek most igazán csalódottak.

Röpke egy év alatt 19%-os hozammal gazdagodtak a magyar befektetési alapok vásárlói, feltéve, hogy a széles kínálatból a megfelelő helyre tették a tőkéjüket – derül ki a friss piaci elemzésünkből. A legeredményesebb egyedi versenyzők még ennél is sokkal vonzóbb számokat tudnak felmutatni:

Több alapnál is látni 60 százalék feletti (!) hozamokat, ha pedig csak a forintos alapokat nézzük, 45-46 százaléknál járnak a legjobbak.

Ne is vesztegessük az időt, lássuk az utóbbi időszak legsikeresebb magyar befektetéseit!

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