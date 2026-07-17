Megszólalt a pénzügyminiszter és a jegybankelnök: nagy változást akarnak a magyarok megtakarításainál

Két kiemelt célt jelölt ki a kormány
Kármán András pénzügyminiszter a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a kormány a tőkepiac fejlesztésével, a vállalati tőzsdei kibocsátások ösztönzésével és a lakossági megtakarítások értékpapírokba áramoltatásával kívánja támogatni a gazdasági növekedést.
A Budapesti Értéktőzsde kereskedési napját indító csengő megszólaltatása alkalmából a pénzügyminiszter rámutatott, hogy a tőzsde működése a piac és a verseny jelenlétét, valamint a gazdaságba vetett bizalmat szimbolizálja Magyarországon.
A bizalmat a piaci adatok is alátámasztják: a BUX index az idei első félévben 26 százalékkal emelkedett, amivel a világ legjobban teljesítő tőzsdeindexei közé került. Júliusban a mutató történelmi csúcsokat döntve átlépte a 143 ezer pontot, miközben az OTP és a Mol részvényei rekordárfolyamon forogtak. A tárcavezető szerint ezek az eredmények azt mutatják, hogy a hazai és a nemzetközi befektetők bíznak a magyar gazdaságban. Jelezte, hogy a kormánynak ezt a bizalmat kiszámítható költségvetési politikával, átlátható és stabil adórendszerrel, valamint a maastrichti kritériumok teljesítésével kell kiérdemelnie és fenntartania.
A pénzügyminiszter beszédében a jelenlegi eredmények mellett a jövőbeli lehetőségekre helyezte a hangsúlyt, és két egymással szorosan összefüggő célt jelölt meg. Az első cél, hogy a hazai közép- és nagyvállalatok a banki hitelek mellett természetes növekedési és finanszírozási forrásként tekintsenek a tőzsdére.
A tőkepiaci jelenlét nem csupán finanszírozási forrást, hanem fokozott átláthatóságot, hitelességet és nemzetközi láthatóságot is biztosít a növekedésre és beruházásokra készülő hazai közép- és nagyvállalatoknak.
A második cél a lakossági megtakarítások hatékonyabb kiaknázása. Jelenleg túl magas a készpénzben és látra szóló betétekben tartott lakossági vagyon aránya, amelyek hosszú távon nehezen őrzik meg az értéküket. A kormány célja, hogy a lakosság nyitottabbá váljon a magasabb hozamú befektetési formák – a részvények, a kötvények és a befektetési alapok – irányába. Ehhez az állam kiszámíthatóságot, erős befektetővédelmet és a pénzügyi tudatosság fejlesztését kínálja.
A lakossági megtakarítások tőkepiacra áramlásával a vállalatok olcsóbb forráshoz jutnak a fejlesztéseikhez és a munkahelyteremtéshez, míg a befektetők magasabb hozamot érhetnek el, ami együttesen támogatja az egészségesebb szerkezetű gazdasági növekedést.
Kármán András hangsúlyozta, hogy ez a folyamat nem egy zérus összegű játék, hanem olyan struktúra, amelyből minden résztvevő profitál. Zárásként kifejezte azon szándékát, hogy a BÉT jelenlegi történelmi csúcsa ne a végpontot, hanem csupán egy állomást jelentsen a hazai vállalatok és megtakarítók közös útján.
A versenyképesség javításához a tőzsdén keresztül is vezet az út
Varga Mihály előadásában rámutatott az Európai Bizottság által közzétett Európai Innovációs Tábla (European Innovation Scoreboard) és az IMD Lausanne-i versenyképességi rangsor közötti szoros összefüggésre. Az adatok alapján az innovációban élvonalbeli országok – mint Svédország, Dánia és Írország – a versenyképességi listákon is az élen szerepelnek, míg Finnország és Csehország némileg lemarad, a rangsor végén pedig Szlovákia, Románia és Görögország áll. Magyarország az innovációs listán jelenleg a 21. helyet foglalja el, ami egyhelyes javulást jelent az előző évhez képest.
A részadatokat elemezve az MNB elnöke kiemelte a magyar gazdaság strukturális sajátosságait. Az ország erős oldalai közé tartoznak az infotechnológiai beruházások (az Európai Unió 27 tagországa között a 18. hely), az internet-hozzáférés sebessége (14. hely), valamint a vállalati kutatás-fejlesztés állami támogatása és adókedvezményei, amely terén Magyarország a 8. helyen áll. A magas és közepes technológiai tartalmú export arányát tekintve az ország az előkelő 5. helyet foglalja el az unióban.
Ezzel szemben komoly lemaradások láthatók a humán erőforrások terén: a felsőfokú végzettségűek arányát tekintve Magyarország a rangsor végén, a 25. helyen áll, az innovatív ágazatokban való foglalkoztatottság pedig mindössze az uniós átlag 30 százalékát éri el. A külföldi működőtőke (FDI) aránya a GDP-ben a 13 százalékos uniós átlaggal szemben Magyarországon kiugróan magas, 30 százalékos, miközben a körforgásos anyaghasználat és a termelékenység terén az ország a 21. helyen áll.
A versenyképesség és a termelékenység javítása érdekében Varga Mihály két fő tennivalót azonosított.
Egyrészt rámutatott, hogy az alacsony tudásberuházások rontják a fizikai eszközberuházások hatékonyságát, ezért a rendelkezésre álló források nagyobb részét kell a tudásalapú fejlesztésekre fordítani. Másrészt az export növekedése jelenleg csak részben a hazai tudásteremtés eredménye, így ezen a területen is előrelépésre van szükség.
A tőkepiac szerepével kapcsolatban az elnök hangsúlyozta, hogy a BÉT-nek az átláthatóság biztosítása mellett stabil növekedési lehetőséget kell nyújtania a vállalatoknak, becsatornázva a lakossági megtakarításokat. Miután tíz éve a jegybank lett a BÉT többségi tulajdonosa, a tőzsdén jegyzett hazai vállalatok aránya és a kereskedhető értékpapírok száma jelentősen növekedett – jelenleg 154 papírral lehet kereskedni –, a piaci kapitalizáció pedig elérte a 22 ezer milliárd forintot. Bár a lakossági megtakarításoknak még mindig csak a 3 százaléka áramlik részvényekbe (szemben az Európai Unió 6 százalékos átlagával), ez a lakossági arány az elmúlt években a nyolcszorosára nőtt.
A magyar lakosság 124 ezer milliárd forintnyi pénzügyi vagyonából mintegy 26 ezer milliárd forint tekinthető szabad forrásnak. Ez a tőkealap kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a lakosság a hazai tőzsde felé forduljon, és olyan innovatív vállalatokat finanszírozzon, amelyeknek a kereskedelmi bankok a magasabb kockázatok miatt kevésbé tudnak hitelt nyújtani
– fogalmazott a jegybankelnök, hozzátéve, hogy a tőzsdei befektetések az elmúlt tíz évben átlagosan évi 18 százalékos hozamot produkáltak.
Az MNB monetáris politikai célkitűzéseit érintve az elnök elmondta, hogy az elmúlt időszakban a legfontosabb feladat az infláció leszorítása, valamint az árstabilitás elérése és fenntartása volt. A júniusi adatok szerint az infláció a toleranciasáv alatt, 1,7 százalékon alakult, miközben a maginfláció is csupán 2 százalékot tett ki. Az árfolyamstabilitás kapcsán megjegyezte, hogy a forint az elmúlt hónapokban erősödött, és a 355–360 forint/eurós sávban stabilizálódott, ami szintén támogatja a gazdaságot.
Az ország devizatartaléka soha nem látott szintre, 60 milliárd euró fölé emelkedett, ami azt jelenti, hogy a 2008-as válság időszakához képest sokkal biztonságosabban nézünk szembe a külső piaci kockázatokkal
– mutatott rá az MNB elnöke.
Varga Mihály zárásként megerősítette, hogy a jegybank elsődleges célja továbbra is az árstabilitás fenntartása, amelyben a kormány partnerként vesz részt.
Szükség van az erős tőkepiacra
Erős tőkepiac nélkül nincs dinamikusan növekvő és innovatív magyar gazdaság
– hangsúlyozta Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezérigazgatója a tőzsdén rendezett eseményen.
A vezérigazgató beszédében kiemelte annak jelentőségét, hogy a monetáris és a fiskális politika első számú vezetői – a Magyar Nemzeti Bank elnöke és a pénzügyminiszter – mintegy két hónappal a beiktatásukat követően látogatást tettek a tőzsdén. Tóth Tibor szerint ez a lépés erős üzenetet hordoz a piac és a teljes gazdaság számára, jelezve a kormányzat, a jegybank és a tőkepiac közötti együttműködés fontosságát.
A tőzsde és a gazdasági növekedés kapcsolatát történelmi párhuzammal is illusztrálta. Emlékeztetett a Kochmeister Frigyes által 1864-ben megnyitott Budapesti Áru- és Értéktőzsdére, amelynek aranykora egybeesett a magyar gazdaság századfordulós fellendülésével. Ebben az időszakban az ország legnagyobb vállalatai és infrastruktúra-fejlesztő cégei jelen voltak a parketten, összekötve a lakosságot, az intézményi befektetőket, a vállalkozásokat és az állami szabályozókat.
Európa versenyképességének záloga az erős tőkepiac, ennek hiányában ugyanis évente mintegy 300 milliárd eurónyi lakossági megtakarítás vándorol el a kontinensről az amerikai piacokra
– mutatott rá Tóth Tibor a magyar EU-elnökség idején bemutatott Draghi-jelentés főbb megállapításaira hivatkozva.
A vezérigazgató szerint Magyarországon is komoly tartalékok állnak rendelkezésre, hiszen jelenleg mintegy 26 000 milliárd forintnyi lakossági megtakarítás fekszik kamatmentesen, készpénzben vagy bankszámlákon.
A jövőben a legfőbb kihívást az olyan strukturális feladatok finanszírozása jelenti majd, mint az egészségügy és az oktatás reformja, a honvédelmi fejlesztések, a digitalizáció, valamint az energetikai infrastruktúra megújítása. Erre a költségvetés önmagában nem nyújthat elégséges forrást, ezért kulcsfontosságú a tőkepiac szerepe a lakossági megtakarítások gazdaságba történő becsatornázásában
– fogalmazott a BÉT vezetője.
Magyarország tőkepiaca a likviditás tekintetében jelenleg a második legerősebb a kelet-közép-európai régióban, közvetlenül a lengyel piac mögött. Az elmúlt három évben a BUX index évente átlagosan legalább 30 százalékkal növekedett, míg a tőzsdei forgalmi adatok éves szinten minimum 50 százalékos bővülést mutattak. Tóth Tibor szerint ezek az eredmények egy új értékváltás kezdetét jelentik, amely a jegybankkal és a kormányzattal partnerségben a hazai tőkepiac további dinamikus fejlődését vetíti előre.
Címlapkép forrása: Portfolio
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