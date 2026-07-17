Nagy csalódást okozott a Volvo, Kínában villámgyorsan romlik a helyzet

A vártnál jóval gyengébb második negyedéves eredményekről számolt be a Volvo, a kínai tulajdonban lévő autógyártót többek között a kínai autópiac gyengülése, az elektromos autók iránti lanyhuló kereslet és az új modellek gyártásának felfuttatásával járó költségnövekedés is sújtja. A svéd autógyártó arra számít, hogy az év második felében javulhat a teljesítménye, elsősorban az európai és az amerikai piac élénkülésének köszönhetően.

A várakozásoknál gyengébb negyedéves számokat tett közzé pénteken a Volvo. A kínai Geely tulajdonában lévő svéd autógyártó működési eredménye 826 millió svéd korona volt a második negyedévben, miközben az elemzők átlagosan 1,3 milliárd koronára számítottak.

A bevétel szintén jelentősen elmaradt a várakozásoktól.

A társaság árbevétele egy év alatt 93,5 milliárd svéd koronáról 77,7 milliárd koronára csökkent.

A vállalat szerint a gyengébb teljesítmény mögött több tényező áll:

továbbra is rendkívül éles az árverseny a kínai piacon,

az alapanyagok és a szállítás költségei is magasak maradtak,

jelentős kiadásokkal jár az új, tisztán elektromos szabadidő-autó gyártásának felfuttatása is.

A Volvo külön kiemelte, hogy a második negyedévben jelentősen romlott a kínai autópiac helyzete, ami nemcsak a vállalatot, hanem az egész autóipart érzékenyen érintette. A kedvezőtlen értékesítési mix és az árcsökkentések egyaránt rontották a nyereségességet.

Az iparág egészét is komoly kihívások sújtják. Az elektromos autók iránti kereslet több piacon lassul, Kínában továbbra is intenzív az árháború, az Egyesült Államokban pedig a támogatások megszűnése után még nem állt helyre az elektrifikált modellek iránti kereslet.

A menedzsment bizakodóbb az év második felét illetően. A Volvo arra számít, hogy az európai értékesítések növekedése és az amerikai piac további élénkülése érezhető javulást hozhat. A társaság szerint az év végére jelentősen javulhat a szabad cash flow, és éves szinten megközelítheti a nullszaldós működést.

Az elmúlt hónapokban egy fontos bizonytalanság is megszűnt a vállalat körül. Májusban az amerikai hatóságok engedélyezték, hogy a kínai tulajdon ellenére a Volvo továbbra is értékesíthesse hálózatba kapcsolt járműveit az Egyesült Államokban. Ezzel elhárult annak a veszélye, hogy a vállalat elveszíti egyik legfontosabb piacát.

A Volvo továbbra is dolgozik európai gyártókapacitásainak jobb kihasználásán. A héten együttműködési megállapodást írt alá a belga szövetségi kormánnyal és a flamand régióval, amely akár 119 millió eurós állami támogatást is megnyithat a genti gyár fejlesztésére. A vállalat azt is vizsgálja, hogy a jövőben más autómárkák számára is gyárthatna járműveket az üzemben.

A költségcsökkentési program a vártnál gyorsabban halad. A Volvo idén már 5 milliárd svéd korona közvetett és változó költséget takarított meg, fél évvel a kitűzött határidő előtt. Ez az előző évben elért 8 milliárd koronás megtakarításra épül rá.

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