Nagy harc megy a világ legértékesebb cégének járó címért: egy pillanatra letaszították az Nvidiát a trónról

A mai kereskedésben kezdetén az Apple piaci tőkértéke elérte a 4,88 billió dollárt a részvények enyhe emelkedésének köszönhetően. Ezzel szemben az Nvidia papírjai lefordultak a nyitás után,
így az Apple tavaly április óta először vált ismét a világ legértékesebb vállalatává.
A nyitás óta az Apple emekedése elolvadt, valamint az Nvidia is ledolgozta az esés egy részét, így a verseny továbbra is rendkívül kiélezett, jelen pillanatban ismét az Nvidia a legnagyobb.
Az Apple-t sokáig lemaradónak tartották a mesterségesintelligencia-versenyben, mivel nem áldozott saját nagy nyelvi modellek fejlesztésére. A hangulat azonban megfordult, mert az elemzők szerint az Apple kevésbé van kitéve a hatalmas tőkeigényű beruházásoknak, és kedvezőbb helyzetben van ahhoz, hogy szolgáltatásain, zárt ökoszisztémáján, valamint a hardverfrissítéseken keresztül monetizálja a technológiát. A részvények felértékelődése így inkább a bevételek kiszámíthatóságába vetett bizalmat tükrözi, mintsem a spekulatív várakozásokat.
Ez a felzárkózás Tim Cook vezérigazgató utolsó hónapjait is új megvilágításba helyezheti, aki szeptemberben adja át a helyét a hardveres területért felelős John Ternusnak. A vállalat az előző hónapban mutatta be a Siri hangasszisztens régóta halogatott, átfogó megújulását, amellyel a nagy technológiai riválisokhoz és a feltörekvő startupokhoz kíván felzárkózni. Egyes elemzők szerint az Apple valóságos aranybányán ül, hiszen az iPhone-okon tárolt személyes adatok révén sokkal hatékonyabbá tehetné a Sirit. A kérdés már csak az, hogyan tudja majd kiaknázni ezt az óriási adatvagyont a szigorú adatvédelmi korlátok között.
Az Nvidia októberben vált a világ első olyan vállalatává, amely átlépte az 5 billió dolláros piaci kapitalizációt. A chipgyártó továbbra is a mesterségesintelligencia-beruházások egyik legnagyobb haszonélvezője, grafikus processzorai pedig a generatív modellek jelentős részét kiszolgálják.
A tőzsdei lelkesedés időközben a félvezetőipar más szegmenseit is elérte. Az év nagy nyertesei közé tartoznak a memóriachip-gyártók, például a Micron, amely májusban lépte át az 1 billió dolláros piaci tőkeértéket, ahogy a befektetők felismerték a memóriachipek kulcsszerepét az infrastruktúrában. A dél-koreai SK Hynix a hónap elején debütált a Nasdaqon, tovább bővítve a mezőnyt. A részvények látványos szárnyalása azonban júliusban megtorpant, amikor a befektetők elkezdték felülvizsgálni a szektor fenntarthatóságát, aminek következtében a philadelphiai félvezető-index közel 19 százalékot esett a csúcsáról.
Forrás: Reuters
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