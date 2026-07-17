Óriási csalódás a SpaceX-nél, az utolsó pillanatban állt le a Starship

Nem sikerült a SpaceX második Starship V3 tesztindítása, a vállalat néhány másodperccel a felszállás előtt automatikusan megszakította a startot a texasi Starbase indítóállásán.
Elon Musk az X -en azt írta, hogy nem indult be az összes hajtómű, ezért a rendszer automatikusan megszakította az indítást.
Néhány hajtómű nem indult el, ami automatikus megszakítást váltott ki. Remélhetőleg néhány napon belül újra megpróbáljuk
- írta Musk.
A közvetítés alapján a visszaszámlálás szinte zavartalanul zajlott. Bár egy perccel az indítás előtt rövid ideig megállították a folyamatot, ezt gyorsan feloldották, majd a visszaszámlálás folytatódott. A start pillanatában az indítóállás vízhűtő rendszere működésbe lépett, a Super Heavy hordozórakéta hajtóművei begyújtottak, azonban néhány másodperccel később minden leállt.
A SpaceX grafikai rendszere szerint a vállalat új generációs Raptor hajtóművei közül négy nem indult be, ezért a fedélzeti biztonsági rendszer leállította az indítást.
Ez lett volna a Starship első küldetése, amely során már a harmadik generációs Starlink műholdakat állították volna pályára. Ezek ugyanakkor egyelőre csak tesztpéldányok lettek volna, mivel a Starship még nem bizonyította, hogy képes stabil Föld körüli pályára állni. A tervek szerint a műholdak nagyjából húsz perccel a leválás után megsemmisültek volna a légkörben.
A mostani kísérlet különösen fontos volt a vállalat számára, hiszen ez volt az első Starship teszt azóta, hogy a SpaceX június 12-én történelmi tőzsdei bevezetést hajtott végre. A társaság több mint 85 milliárd dollárt vont be a világ legnagyobb IPO-jával, részvényei azonban az elmúlt hetekben folyamatos nyomás alatt álltak.
Csütörtökön a részvény már a 135 dolláros kibocsátási ár alá esett, majd a sikertelen indítás után a zárás utáni kereskedésben további több mint 4 százalékot esett.
A vállalat néhány héttel ezelőtt hajtotta végre a Starship V3 első repülését is. Az a küldetés vegyes eredménnyel zárult. Bár a rakéta sikeresen elhagyta az indítóállást, a Super Heavy első fokozat meghibásodott még a tervezett vízre szállás előtt, ami miatt az amerikai légügyi hatóság vizsgálatot indított. A Starship felső fokozata szintén elveszített egy hajtóművet, ugyanakkor végrehajtotta a tervezett leszállási manővert.
Az amerikai légügyi hatóság a héten engedélyezte a Starship újabb tesztrepülését, miután a SpaceX elvégezte a szükséges módosításokat. A mostani meghibásodás azonban ismét késleltetheti a programot.
A Starship és az új generációs Starlink műholdak kulcsszerepet játszanak a SpaceX hosszú távú terveiben. A vállalat ezekre építené az úgynevezett orbitális adatközpontok koncepcióját, miközben a Starlink jelenleg is a cég legnagyobb árbevételt termelő és egyetlen stabilan nyereséges üzletága.
Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images
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