FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Tömegek élnek félelemben: tízből nyolc ember úgy készül, hogy teljesen kifogy a pénzből idős korára
Befektetés

Tömegek élnek félelemben: tízből nyolc ember úgy készül, hogy teljesen kifogy a pénzből idős korára

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Schroders 2026-os amerikai nyugdíjfelmérése szerint a foglalkoztatói nyugdíjprogramok résztvevői átlagosan 1,2 millió dollárra becsülik azt az összeget, amelyre a nyugdíjba vonuláshoz szükségük lesz. Sokan azonban kételkednek abban, hogy ezt valaha is sikerül összegyűjteniük, ráadásul jelentős részük azt sem tudja pontosan, hogyan oszlik meg a jelenlegi megtakarítása - írja a Pension Policy International.

A kutatás során 1500 amerikai befektetőt kérdeztek meg a 30 és 79 év közötti korosztályból, köztük 382 már nyugdíjas személyt. A résztvevők átlagosan 1,2 millió dollárra tették azt az összeget, amelyre a nyugdíjas évek első napján szükségük lenne. További elgondolkodtató megállapítás, hogy a megkérdezettek 24 százaléka viszont egyáltalán nem volt tisztában azzal, miként oszlik meg a nyugdíjcélú megtakarítása a különböző eszközosztályok között. Azok, akik ismerték a portfóliójuk összetételét, átlagosan rendkívül magas, 26 százalékos készpénzarányról számoltak be, miközben harmaduk arra várt, hogy "elérkezzen a megfelelő pillanat" a befektetésre.

Deb Boyden, a Schroders amerikai foglalkoztatói nyugdíjprogramokért felelős vezetője szerint a hosszú távú megtakarítóknál

a túlzott készpénztartás komoly elmaradt hozamot eredményezhet.

Hozzátette, a pénzügyi tanácsadók éppen az ilyen adatokra támaszkodva segíthetnek az ügyfeleknek a portfólió hatékonyabb kialakításában.

Még több Befektetés

Hatalmas megállapodásra készül a Meta, azonnal reagált a tőzsde

Féláron adják a tőzsde legfontosabb részvényét - Ajándék ez, vagy csapda?

Hatalmas pénzeső zúdult a techszektorra, az Egyesült Államokba ömlik a legtöbb tőke

A megkérdezettek többsége borúlátó volt a célok elérését illetően, mindössze 30 százalékuk hitte azt, hogy képes lesz összegyűjteni egymillió dollárt. A válaszadók fele 500 ezer dollárnál is kevesebb megtakarításra számított, ezen belül 24 százalékuk még a 250 ezer dolláros szintet sem tartotta elérhetőnek.

A résztvevők túlnyomó többsége, 81 százaléka attól tart, hogy elfogy a pénze a nyugdíjas évei alatt,

míg 69 százalékuk az emelkedő egészségügyi kiadásokat, a rezsit, a biztosításokat és a lakhatási költségeket tekinti a legnagyobb veszélynek.

Boyden rámutatott, hogy az egészségügyi kiadások tényleges mértéke sokakat ér váratlanul. Kiemelte azt is, hogy a pénzügyi szektor hosszú éveken át szinte kizárólag a vagyonfelhalmozásra összpontosított, ahelyett, hogy arra tanítaná meg a megtakarítókat, hogyan alakíthatják át a felhalmozott tőkét rendszeres havi jövedelemmé a nyugdíjas éveikben.

Egy másik felmérés, a Thrivent 2026-os kutatása szintén hasonló képet mutat, eszerint a még aktív dolgozók 47 százaléka kételkedik abban, hogy valaha is teljesen nyugdíjba vonulhat. Bár a többség, mintegy 58 százalékuk tervezi a visszavonulást, 64 százalékuk jelenleg inkább a napi anyagi helyzetére összpontosít. A megkérdezettek 35 százaléka úgy érzi, lemaradt a kortársaihoz képest, aminek okaként elsősorban a magas megélhetési költségeket (53%) és az alacsony jövedelmet (47%) jelölték meg.

Kapcsolódó cikkünk

Itt csukott szemmel is lehetett 19 százalékot kaszálni – Mutatjuk a legsikeresebb magyar befektetéseket

WOOD & Co. Investor Day 2026
Idén ősszel első alkalommal érkezik a WOOD & Company exkluzív befektetői konferenciája, a WOOD & Co. Investor Day 2026, a Portfolio szakmai partnerségével! Szeptember 9-én a Budapest Marriott Hotelben szűk körben találkozhatnak a cégcsoport tulajdonosai, vezető menedzsmentje, kiemelt partnerei és a befektetési piac meghatározó szereplői. Egyedülálló lehetőség az aktuális gazdasági és befektetési környezet megvitatására, exkluzív kapcsolatteremtésre és szakmai networkingre – kötetlenül, magas szinten, első kézből.
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiadták a narancs riasztást: felhőszakadás és jégeső közeledik, mutatjuk, hol kell készülni a legdurvább viharra
Kiderült: Ukrajnába kerültek a lopott MiG vadászgép alkatrészek, börtönbe kerül a tettes
Megszólalt a pénzügyminiszter és a jegybankelnök: nagy változást akarnak a magyarok megtakarításainál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility