Tőzsdei kaszinóvá vált a világ legforróbb részvénypiaca – az egész AI-rali számára figyelmeztető, ami történik

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Néhány hónap alatt gyökeresen átalakult a dél-koreai részvénypiac. A korábban a globális konjunktúra egyik legmegbízhatóbb barométerének számító Kospi mozgását ma már egyre kevésbé a gazdasági kilátások, a memóriachip-ciklus vagy a vállalati eredmények határozzák meg. A piacot sokkal inkább a hitelből kereskedő kisbefektetők, az egyedi részvényekre épülő tőkeáttételes ETF-ek, valamint a Samsung Electronics és az SK Hynix köré koncentrálódó spekulatív tőkeáramlások mozgatják. Ami Szöulban történik, az ezért nem pusztán helyi piaci anomália, hanem azt is megmutatja, milyen kockázatok alakulhatnak ki akkor, amikor egy erős fundamentális történet köré túl nagy és túlzottan tőkeáttételes pozíció épül.

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Eltűntek a régi összefüggések

A dél-koreai tőzsde évtizedeken keresztül viszonylag könnyen értelmezhető piacnak számított. Az exportorientált gazdaság és a ciklikus ágazatok magas súlya miatt a Kospi jellemzően együtt mozgott a világkereskedelemmel, a félvezetőipari ciklussal, a kínai gazdaság teljesítményével és az amerikai technológiai részvényekkel.

Ezek a korábban megbízható összefüggések az elmúlt hónapokban látványosan meggyengültek. A Kospi értéke fél év alatt lényegében megduplázódott, július első felében azonban már 20 százalékot veszített az értékéből. A piac tehát rövid idő alatt egyszerre produkált történelmi ralit és medvepiaci nagyságú korrekciót.

A volatilitás mértékét jól jelzi, hogy a dél-koreai index történetében aktivált, legalább 8 százalékos eséshez kötött kereskedési megszakítások több mint fele az elmúlt hat hónapban történt. A korábban rendkívülinek számító, 6–8 százalékos napi indexmozgások rövid idő alatt szinte megszokottá váltak.

A Kospi ráadásul már nem egyszerűen követi a nemzetközi tőzsdéket. A dél-koreai mozgások időnként maguk is érdemi hatást gyakorolnak az amerikai technológiai részvényekre, mivel a befektetők a koreai chipgyártók teljesítményéből próbálnak következtetni az AI-beruházások és a memóriachip-kereslet kilátásaira.

Két részvény lett maga a piac

A torzulás egyik legfontosabb oka a rendkívüli koncentráció. A Samsung Electronics és az SK Hynix együttesen már a Kospi kapitalizációjának több mint felét adja, így a két papír árfolyammozgása gyakorlatilag az egész dél-koreai piac irányát meghatározza.

A befektetői érdeklődés hátterében ugyanakkor valódi fundamentális sztori áll. Az SK Hynix vezető szereplője az AI-adatközpontokban használt nagy sávszélességű memóriák, vagyis a HBM-chipek piacának. Ezek a termékek kulcsszerepet játszanak az Nvidia és más gyorsítóchipek működésében, ezért közvetlenül profitálnak a nagy technológiai vállalatok adatközponti beruházásaiból.

Az AI-rendszerek egyre nagyobb számítási és memóriaigénye miatt a HBM-chipek iránti kereslet meredeken emelkedett. Ez az SK Hynix és a szintén a memóriapiacon érdekelt Samsung eredményét és piaci megítélését is alapjaiban változtatta meg. A vállalatok részvénye rövid idő alatt többszörösére drágult, miközben az elemzői profitvárakozások szintén jelentősen emelkedtek.

A probléma tehát nem az, hogy a növekedési történet mögött nincs valódi üzleti teljesítmény.

Sokkal inkább az, hogy rövid távon már nem a fundamentumok jelentik a legerősebb árfolyammozgató tényezőt.

Öngerjesztő mechanizmus alakult ki

A piaci turbulencia középpontjában az egyedi részvényekre épülő tőkeáttételes ETF-ek állnak. Ezek a termékek jellemzően az alapul szolgáló részvény napi teljesítményének kétszeresét próbálják lekövetni.

Ha például az SK Hynix árfolyama egy nap alatt 5 százalékkal emelkedik, a kétszeres tőkeáttételes ETF célja körülbelül 10 százalékos hozam elérése. Egy 5 százalékos esés ugyanakkor hasonlóképpen nagyjából 10 százalékos veszteséget jelenthet.

A konstrukció legfontosabb sajátossága, hogy napi teljesítményt követ. Az alapkezelőknek ezért minden kereskedési nap végén újra kell súlyozniuk a pozícióikat, hogy másnap is biztosítani tudják a kétszeres kitettséget. Emelkedéskor további részvényeket vagy derivatívákat kell vásárolniuk, eséskor pedig csökkenteniük kell a kitettséget.

A mechanizmus így mindkét irányban felerősíti a mozgásokat.

Felfelé újabb vásárlásokat generál, lefelé viszont további eladási nyomást helyez a piacra.

Normál körülmények között egy ilyen ETF túl kicsi ahhoz, hogy érdemben megmozgassa az alapul szolgáló részvényt. A dél-koreai papírokra épülő termékek azonban olyan gyorsan növekedtek, hogy a napi újrasúlyozási tranzakcióik már magát a piacot is befolyásolják.

A Hongkongban jegyzett, kétszeres SK Hynix-kitettséget biztosító alap kezelt vagyona az év eleje óta több mint hússzorosára nőtt, és július közepén már közel 8 milliárd dollárt tett ki. Ezzel a világ legnagyobb, egyetlen részvényre épülő tőkeáttételes alapjává vált.

Egyes hasonló termékek forgalma már az alapul szolgáló részvény átlagos kereskedési volumenének többszörösét is eléri.

Ilyen méretnél az ETF már nem pusztán követi az árfolyamot, hanem maga is alakítja azt.

Hitelből is ömlött a pénz a piacra

A tőkeáttételes ETF-ek mellett a lakossági befektetési hitelek is felgyorsították a ralit. A dél-koreai kisbefektetők részvényvásárlásra felvett hitelállománya júniusban rekordot döntött, és elérte a 38,6 ezer milliárd vont. Július közepén az állomány még mindig nagyjából 23 milliárd dollárnak megfelelő összeg volt.

A hitelből finanszírozott pozíciók felfelé nagyobb vásárlóerőt teremtenek, lefelé viszont felgyorsítják a zuhanást. Ha az árfolyamok esnek, a befektetőknek pótlólagos fedezetet kell elhelyezniük. Ha ezt nem tudják megtenni, a brókercégek automatikusan lezárják a pozícióikat.

Ez újabb eladást, további árfolyamesést és újabb margin callokat generálhat.

A dél-koreai piacon így egyszerre több negatív visszacsatolási mechanizmus működik. A tőkeáttételes ETF-ek csökkentik a kitettségüket, a hitelből kereskedő befektetők pozícióit kényszerből lezárják, az intézményi befektetők pedig a növekvő volatilitás miatt visszafoghatják a kockázatvállalásukat.

Ugyanez a folyamat korábban felfelé hajtotta a piacot. Az emelkedő árfolyamok újabb pénzt vonzottak az ETF-ekbe, az alapok további részvényeket vásároltak, a rali pedig még több kisbefektetőt csábított be.

A rendszer addig működik jól, amíg folyamatosan érkezik az új tőke. Az irány megfordulásakor azonban a korábbi erősítő mechanizmus hirtelen lefelé kezd dolgozni.

Már a szabályozók is léptek

A dél-koreai pénzügyi felügyelet néhány hónappal ezelőtt még engedélyezte az egyedi részvényekre épülő tőkeáttételes ETF-ek hazai bevezetését. A hatóság akkor azzal érvelt, hogy a koreai befektetők külföldi tőzsdéken egyébként is hozzáférnek ezekhez a termékekhez.

A kereslet és a volatilitás azonban olyan gyorsan nőtt, hogy a szabályozó júliusra már kénytelen volt szigorítani. A hatóság leállítja az új egyedi részvényes tőkeáttételes ETF-ek bevezetését, augusztustól pedig 10 millióról 30 millió vonra emeli a kereskedéshez szükséges minimális egyenleget. A korlátozás a külföldön jegyzett termékekre is kiterjed.

A szabályozó ugyanakkor kényes helyzetben van. Egy túl agresszív beavatkozás tömeges pozíciózárásokat és újabb piaci esést válthatna ki. Ezért a hatóság egyelőre elsősorban az új tőke beáramlását próbálja lassítani, nem pedig a már meglévő pozíciókat felszámolni.

Olcsó részvények vagy ciklikus csapda?

A korrekció hatására a Samsung és az SK Hynix előretekintő P/E-rátája 5 alá esett, ami első ránézésre rendkívül olcsó értékeltséget jelent. Ez akár komoly felértékelődési potenciálra is utalhat, feltéve, hogy az elemzői profitvárakozások fenntarthatók.

A memóriachipgyártóknál azonban az alacsony P/E nem feltétlenül vételi jelzés. A ciklikus vállalatok gyakran éppen akkor tűnnek a legolcsóbbnak, amikor a nyereségük a ciklus csúcsán jár. Ha az eredmények később visszaesnek, a jelenlegi alacsony szorzó gyorsan jóval magasabbá válhat.

A befektetőknek ezért három különböző történetet kell szétválasztaniuk: az AI hosszú távú növekedését, a memóriachip-ipar ciklikus profitbővülését és a tőkeáttételes termékek által hajtott rövid távú spekulációt.

Az első kettő fundamentálisan elemezhető. A harmadik addig működik, amíg a befektetők folyamatosan növelik a kockázatvállalásukat.

Figyelmeztetés az egész AI-szektornak

A dél-koreai piac jelenlegi helyzete nem bizonyítja, hogy az AI-sztori véget ért. Az AI-infrastruktúrához szükséges chipek iránti kereslet továbbra is erős, az SK Hynix és a Samsung technológiai pozíciója pedig kiemelkedő.

A koreai tőzsde azonban megmutatja, hogy egy erős fundamentális történet és egy fenntartható árfolyam-emelkedés nem feltétlenül ugyanaz. Amikor túl sok befektető ugyanazt a néhány részvényt vásárolja, ráadásul hitelből vagy napi újrasúlyozást végző tőkeáttételes termékeken keresztül, az árfolyamok egy idő után elszakadhatnak a vállalati teljesítménytől.

A negatív forgatókönyvhöz ráadásul nincs szükség az AI-beruházások összeomlására. Elég lehet az is, ha a profitnövekedés lassul, a memóriaárak csökkennek, vagy a befektetők egyszerűen kevesebb tőkeáttételt hajlandók használni.

A dél-koreai tőzsde legfontosabb üzenete ezért nem az, hogy az AI-lufi már kipukkadt, hanem az, hogy

amikor a piacot már nem az eredmények, hanem a pozicionáltság és a tőkeáttétel mozgatja, még a legerősebb fundamentális történetből is rendkívül kockázatos befektetés válhat.

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