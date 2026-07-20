A Citigroup szerint vége a Csodálatos Hetesnek

A Scott Chronert vezette elemzőcsapat javaslata szerint egy szélesebb részvénykört, egy úgynevezett növekedési klasztert érdemes figyelni. Ez a legnagyobb technológiai cégeket, valamint a mesterségesintelligencia-infrastruktúra kiépítéséhez kötődő vállalatok többségét foglalja magában. Ez a csoport az S&P 500 index piaci kapitalizációjának több mint felét teszi ki, és a nyereség közel 48 százalékát adja.

A Csodálatos Hetes mint fogalom már nem alkalmas a nagy tőkeerejű növekedési dinamika értékelésére

– írta Chronert. Álláspontját a részvénypiacokon zajló átrendeződés is alátámasztja. Miután az elmúlt években rekordmagasságokba repítette az S&P 500 indexet, a Bloomberg Magnificent Seven indexe 2026-ban alulteljesít, mivel a befektetők azokat a szektorokat részesítik előnyben, amelyek profitálhatnak a mesterséges intelligenciára fordított hatalmas összegekből.

A hét részvény – az Amazon, az Nvidia, a Meta, az Apple, a Microsoft, a Tesla és az Alphabet – árfolyammozgása közötti kapcsolat is felbomlott. Míg a Microsoft és a Meta a milliárdos beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmak miatt gyengült, addig az Apple 23 százalékot emelkedett, miután a piac megkönnyebbüléssel fogadta a cég döntését, miszerint nem száll be az adatközponti fegyverkezési versenybe.

Az év első felében a félvezetőipari részvények vezették a szárnyalást, ám az utóbbi hetekben már ezek is gyengélkednek a túlfeszített értékeltség miatti aggodalmak következtében. Chronert egyébként még decemberben helyesen jelezte előre, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó piaci mozgások 2026-ban a technológiai hátteret biztosító cégektől az azt alkalmazó vállalatok felé tolódnak el.

Az elemző szerint a növekedési klaszter értékeltsége történelmi összevetésben továbbra is vonzó, hiszen a csoport 12 hónapra előretekintő P/E-mutatója az elmúlt 30 év viszonylatában a 66. percentilisén áll, miközben 2027-ig erős profitvárakozások támogatják a növekedést. Ezért ez a kör jobban tükrözi az S&P 500 fundamentumait és árfolyamteljesítményét, mint a korábbi, "Csodálatos Hetes kontra a többiek" megközelítés.

Ez már megtörtént korábban is – mikor gondolt utoljára a FAANG-részvényekre?

– tette hozzá Chronert.

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