Hozzányúltak a lakossági állampapírok kamataihoz – Itt a befektetők reakciója

Kiugró számokat hoztak múlt héten a lakossági állampapírok, miután az ÁKK bejelentette: kamatcsökkenés jön a legkedveltebb fix kamatozású papíroknál. A Fix Magyar Állampapírba kereken 100 milliárd forintot lapátoltak a magyarok, de a Magyar Állampapír Plusz is szépen megnövelte a heti értékesítési számait. A befektetők lépése nem meglepő: július 17-től már csak a 0,5 százalékponttal alacsonyabb kamatozású papírok voltak elérhetők, ezt a kamatvágást a jelek szerint sokan meg akarták előzni.

Múlt héten két hónapja nem látott magasságba szökött a lakossági állampapírok heti bruttó értékesítése – olvasható ki az ÁKK mai közléséből. Egy hét alatt 136 milliárd forintért vettek állampapírokat a befektetők, nem számítva a statisztikában nem szereplő Babakötvény és Euró Magyar Állampapír értékesítését.

Ennél nagyobb számot utoljára májusban, a választások utáni első kamatvágás előtti héten láttunk, akkor 369 milliárd forint értékben keltek el a papírok.

A legnépszerűbb kötvény most is a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 100,26 milliárd forintnyi mennyiséget vettek meg, a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepelt 26,54 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel. A FixMÁP és a MÁP Plusz kiugró számai azzal magyarázhatók, hogy a múlt héten lehetett utoljára bevásárolni a kamatcsökkenés előtti, kedvezőbb kamatozású sorozatokból – a jelek szerint a megtakarítók éltek a lehetőséggel. (A FixMÁP esetében nemcsak a kamat csökkent, hanem a futamidő is rövidült: az új sorozat futamideje 3 év, szemben az eddig megszokott 5 éves futamidővel.)

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy tavalyi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

A harmadik helyen végző Kincstári Takarékjegy 7,89 milliárd forintnyi tőkebevonásra volt képes, a maradék három nyilvántartott papírból (értékesítési volumen szerinti sorrendben: nyomdai MÁP Plusz, BMÁP, PMÁP) a szokásos módon meglehetősen kevés kelt el, ezek együttesen 1,5 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítésre tettek szert.

Az év eddigi időszakában összesen bruttó 2758 milliárd forintot (hetente átlagosan 95 milliárd forintot) fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg zöméért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt. Az Államadósság Kezelő Központ ezzel fokozatosan halad annak a célnak az elérése felé, hogy egyre nagyobb részt képviseljenek a lakossági portfólión belül a fix kamatozású állampapírok.

A legfrissebb, június végi adatok szerint az alábbi összegeket tartották forintos lakossági állampapírokban a befektetők:

Fix Magyar Állampapír: 5004 milliárd Ft;

Prémium Magyar Állampapír: 2901 milliárd Ft;

Bónusz Magyar Állampapír: 1976 milliárd Ft;

Magyar Állampapír Plusz: 1512 milliárd Ft;

Kincstári Takarékjegy: 659 milliárd Ft;

Babakötvény: 554 milliárd Ft;

Nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 85 milliárd Ft.

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