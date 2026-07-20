Hozzányúltak a lakossági állampapírok kamataihoz – Itt a befektetők reakciója

Múlt héten két hónapja nem látott magasságba szökött a lakossági állampapírok heti bruttó értékesítése – olvasható ki az ÁKK mai közléséből. Egy hét alatt 136 milliárd forintért vettek állampapírokat a befektetők, nem számítva a statisztikában nem szereplő Babakötvény és Euró Magyar Állampapír értékesítését.
Ennél nagyobb számot utoljára májusban, a választások utáni első kamatvágás előtti héten láttunk, akkor 369 milliárd forint értékben keltek el a papírok.
A legnépszerűbb kötvény most is a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 100,26 milliárd forintnyi mennyiséget vettek meg, a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepelt 26,54 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel. A FixMÁP és a MÁP Plusz kiugró számai azzal magyarázhatók, hogy a múlt héten lehetett utoljára bevásárolni a kamatcsökkenés előtti, kedvezőbb kamatozású sorozatokból – a jelek szerint a megtakarítók éltek a lehetőséggel. (A FixMÁP esetében nemcsak a kamat csökkent, hanem a futamidő is rövidült: az új sorozat futamideje 3 év, szemben az eddig megszokott 5 éves futamidővel.)
Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy tavalyi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.
A harmadik helyen végző Kincstári Takarékjegy 7,89 milliárd forintnyi tőkebevonásra volt képes, a maradék három nyilvántartott papírból (értékesítési volumen szerinti sorrendben: nyomdai MÁP Plusz, BMÁP, PMÁP) a szokásos módon meglehetősen kevés kelt el, ezek együttesen 1,5 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítésre tettek szert.
Az év eddigi időszakában összesen bruttó 2758 milliárd forintot (hetente átlagosan 95 milliárd forintot) fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg zöméért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt. Az Államadósság Kezelő Központ ezzel fokozatosan halad annak a célnak az elérése felé, hogy egyre nagyobb részt képviseljenek a lakossági portfólión belül a fix kamatozású állampapírok.
A legfrissebb, június végi adatok szerint az alábbi összegeket tartották forintos lakossági állampapírokban a befektetők:
- Fix Magyar Állampapír: 5004 milliárd Ft;
- Prémium Magyar Állampapír: 2901 milliárd Ft;
- Bónusz Magyar Állampapír: 1976 milliárd Ft;
- Magyar Állampapír Plusz: 1512 milliárd Ft;
- Kincstári Takarékjegy: 659 milliárd Ft;
- Babakötvény: 554 milliárd Ft;
- Nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 85 milliárd Ft.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Rekordmértékben shortolják az amerikai piacot
Aggódnak a befektetők.
Megnevezték Oroszország következő célpontját: ezek az országok komoly veszélyben vannak
Az oroszok megindulhatnak még az ukrajnai háború ideje alatt is.
Olyan fordulatot ígérnek az európai nagyhatalomban, amire 40 éve nem volt példa: szakítana az örökségével az új vezető
"Képesek vagyunk visszaszerezni stabilitásunkat".
Nagyot emelt a PannErgy célárán az OTP – de nem azért, amire elsőre gondolnánk
20 százalékkal emelte a célárat a bank.
Megindult az egykori sikercégért: milliárdokkal kebeleznék be a fizetési óriást
A cég piaci értéke 2021-ben járt a csúcson, akkor 360 milliárd dollárt ért.
Bejelentette Merz: a bukás után jöhet a kormány átalakítása
Távoznia kellett a CDU/CSU frakcióvezetőjének, a kancellár megragadja az alkalmat.
„Szólásszabadsági háborúba” sodródhatnak az uniós kormányok Trump embereivel.
Az ENSZ következő ülésén jöhet a nagy összecsapás.
Kritikus betegségek kockázata - miért nem csak az idősek problémája?
Amikor a kritikus betegségek - például a rákos megbetegedések, a szívinfarktus vagy a stroke - kerülnek szóba, a legtöbben ösztönösen az időskorral kötik össze ezeket. Pedig az orvosi statis
Irán újabb szorost zárhat le - jöhet a 200 dolláros olaj?
Milyen gazdasági következményekkel járna, ha a Hormuzi-szoros mellett a Báb el-Mandeb-szoros forgalma is leállna? Mely termékeket és térségeket érintené leginkább a két kulcsfontosságú haj
Hiába olcsóbb a kakaó, nem lesz olcsóbb a csoki - Elmagyarázzuk!
Ha valaki négy éve rendszeresen vett egy tábla mogyorós tejcsokit, ma könnyen meglepődhet a pénztárnál. Egy átlagos tábla ára nagyjából megduplázódott, ahogy a bolti ár... The post Hiába
Kecskeméten látni az autóipari fordulatot - Kinyílt az első hóvirág a fagyos tél közepén
Az európai autóipar az elmúlt években egyszerre kapta a nyakába a kínai árversenyt, az elektromos átállás költségeit, a vámháborút és a gyenge keresletet. Miközben Németországban... The
Követett részvények - 2026. július
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Amazon a Fortune 500 élén: hogyan előzte meg a Walmartot?
Az Amazon megelőzte a Walmartot a Fortune 500 élén, de a trónváltás nem pusztán az online kereskedelem győzelme. Lajer Máté elemzése bemutatja, hogyan kapcsolja össze a vállalat a kereskedelme
Mit tanulhatunk Dánia nukleáris fordulatából?
Az elmúlt időszak energetikai vitái Európában nem villamosenergia-rendszerekről, sokkal inkább világnézeti kérdésekről szóltak. Atom vagy megújuló? Állami nagyberuház
Több, mint fesztivál: így telik egy nap a Jazzpikniken (x)
Világsztárok, balatoni gasztronómia és divatbemutatók.
Életmentő barátságok: így vigyázunk egymásra a buli végén (x)
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Energiaköltség: ideje ránézni a számokra
Már nem elég rutinból az energiabeszerzésről dönteni.
Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság
Kényszerpályára kerülhet a kontinens.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.