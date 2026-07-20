Megszólalt a hitelminősítő: veszélyes befektetésekbe mentek a nyugdíjpénzek

Az elemzés kiemeli, hogy a legkevésbé átlátható kategóriába tartozó – ritkán gazdát cserélő és közvetlenül megfigyelhető árazási adatokkal nem rendelkező – magánpiaci hitelek aránya meghaladja a 10 százalékot a Legal & General, a Standard Life, valamint a Brookfield tulajdonában lévő Just Group portfóliójában.

A nyugdíjkockázat átvállalására szakosodott biztosítók, amelyek a következő évtizedben akár 500 milliárd font értékű brit nyugdíjkötelezettséget is átvehetnek, jelentősen növelték a magánpiaci hitelek arányát. Céljuk, hogy olyan hosszú futamidejű adósságinstrumentumokat szerezzenek, amelyekkel fedezni tudják a több évtizedre kiterjedő ügyfélkötelezettségeiket.

A pension risk transfer (PRT), azaz "nyugdíjkockázat-átvállalási" ügyletek lényege, hogy a vállalatok a nyugdíjkötelezettségek befektetési és longevity-kockázatát biztosítókra vagy más pénzügyi intézményekre ruházzák át díj ellenében. Így a cégek mentesülnek a nyugdíjprogramok jövőbeli terhei alól, míg a biztosító vállalja a nyugdíjak kifizetését és a kapcsolódó kockázatok kezelését.

A brit és az amerikai szabályozó hatóságok, valamint a hitelminősítők egyre szorosabban követik figyelemmel ezeket a portfóliókat, miközben az olyan magántőke-társaságok, mint az Apollo, a Blackstone és a Brookfield, folyamatosan terjeszkednek a szektorban, biztosítókat felvásárolva vagy megállapodásokat kötve azok befektetéseinek kezelésére. Ezek a vagyonkezelők ösztönzik a mesterséges intelligenciára épülő szoftvercégeknek, az adatközpontoknak és a középvállalati adósoknak nyújtott hitelek felfutását, átvéve a bankok korábbi szerepét.

Az így keletkezett adósságok jelentős része végül a biztosítók mérlegébe kerül.

Az S&P szerint a piaci szereplők nem látnak rá kellően a biztosítók állományaira. A biztosítóknak ugyanis nem kötelező nyilvánosságra hozniuk adósaik földrajzi elhelyezkedését, ágazati kitettségeiket, vagy azt, hogy közvetlenül, esetleg strukturált pénzügyi termékeken keresztül birtokolják-e az adósságot. A magánpiaci hitelkitettség hozzávetőleges meghatározásához a hitelminősítő a 3. szintű (Level 3) eszközöket vizsgálta – amelyek nem rendelkeznek megfigyelhető piaci árral –, majd kiszűrte belőlük az infrastruktúra-hiteleket és egyes jelzáloghiteleket.

Ez a mutató azonban nem ad teljes képet a kitettségről, mivel az S&P szerint például a nemrégiben az Apollo által támogatott Athora által felvásárolt Pension Insurance Corporation valószínűleg a 2. szintű (Level 2) eszközök között tartja magánpiaci hitelállományának nagy részét. A hitelminősítő egy körülbelül 12 százalékos magánpiaci hitelkitettséggel rendelkező, elméleti biztosítói portfólión stressztesztet is végzett, és megállapította, hogy az intézmény elegendő tőkével rendelkezne egy, a 2008-ashoz hasonló pénzügyi sokk átvészeléséhez.

A biztosítók azzal érvelnek, hogy szükségük van a hosszú futamidejű befektetésekre, mert ezek segítik őket az ügyfelekkel szembeni hosszú távú kötelezettségek teljesítésében. A Legal & General tavaly a Blackstone-nal kötött megállapodást annak érdekében, hogy nagyobb hozzáférést kapjon az amerikai magánpiaci hitelekhez. Roman Hederer, a Legal & General portfóliókezelésért felelős vezetője kifejtette, hogy a magánpiacokat elsősorban a hosszabb futamidejű szegmensekben lévő kitettségek diverzifikálására használják.

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