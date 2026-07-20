Miért nem Németországban, hanem Kecskeméten készül a legújabb Mercedes?

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A Mercedes kecskeméti gyárbővítésének átadása alkalmából a Portfolio egy háttérbeszélgetésen, majd azt követően egy exkluzív interjún is kérdezhette Michael Schiebét, a Mercedes-Benz igazgatóságának gyártásért, minőségért és ellátási láncért felelős tagját, valamint Christian Dickertet, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatóját és a kecskeméti gyár vezetőjét. A két vezető részletesen beszélt arról, miért éppen Kecskemét kapta meg az új elektromos C-osztály gyártását, milyen stratégiai szerepet szán a Mercedes a magyarországi üzemnek, hogyan veszi fel a versenyt a kínai autógyártókkal, és miért tartja korainak a humanoid robotok tömeges megjelenését az autógyártásban. Emellett szó esett arról is, hogy a gyár a bővítés után a Mercedes legnagyobb európai üzemévé vált, több ezer új munkahely jön létre, valamint arról is, hogyan képzeli el a vállalat a helyi gyártásra épülő, úgynevezett local for local stratégiát a következő évtizedben.

A Mercedes számára egyszerre két fontos mérföldkövet jelent a kecskeméti beruházás. Egyrészt elindult az új elektromos C-osztály sorozatgyártása, másrészt elkészült a gyár több évig tartó, egymilliárd eurós bővítése. Michael Schiebe, a Mercedes-Benz igazgatóságának gyártásért, minőségért és ellátási láncért felelős tagja szerint ezzel Kecskemét új szerepet kap a vállalat globális termelési hálózatában.

Elmondta, hogy a gyár 2012 óta rendkívül sikeresen működik, eddig azonban elsősorban a belépő kategóriás modellek készültek itt. Most először indul el a Mercedes úgynevezett középkategóriás modellcsaládjába tartozó autó gyártása, ami jóval összetettebb feladatot jelent. Nemcsak több változatot kell kezelni, hanem a gyártási folyamatok is lényegesen bonyolultabbak.

A beruházás ugyanakkor nem csupán új gyártócsarnokokat jelentett. A Mercedes jelentős fenntarthatósági fejlesztéseket is végrehajtott. A gyár energiaigényének körülbelül negyedét saját napelemes rendszer fedezi, az új fényezőüzem pedig mintegy 80 százalékkal kisebb szén-dioxid kibocsátással működik, mint az előző technológia.

Schiebe szerint ezek a beruházások is azt jelzik, hogy a Mercedes hosszú távra tervez Magyarországon.

A Portfolio kérdésére arról is beszélt, miért tartja különlegesnek a kecskeméti gyárat. Szerinte ennek két oka van. Az első maga a csapat. Úgy fogalmazott, hogy egy gyár sikerének alapját mindig az emberek jelentik. Aki végigsétál az üzemben, az azonnal érzi a dolgozók elkötelezettségét és lelkesedését. Emellett külön kiemelte a rugalmasságukat is. Egy új modell gyártásának felfuttatásakor mindig adódnak váratlan problémák, de a kecskeméti csapat szerinte kivételesen gyorsan és kreatívan talál megoldást ezekre.

A másik nagy előnynek az új munkamódszert nevezte. Kecskeméten alkalmazták először ilyen mélységben a teljes digitális iker technológiát. A gyár teljes virtuális mása már a tényleges tervezés megkezdése előtt elkészült, így számos folyamatot még az építkezés előtt lehetett szimulálni és optimalizálni. Ez a Mercedes teljes gyártási hálózatában is újdonságnak számított.

A Portfolio arra is rákérdezett, miért éppen Kecskemét kapta meg az elektromos C-osztály gyártását, és miért nem mondjuk egy német üzem. Schiebe szerint a döntés mögött egyszerű üzleti szempontok álltak. Olyan üzemet kerestek, ahol elkötelezett csapat dolgozik, amely nagy sorozatban, kiemelkedő minőségben és versenyképes költségek mellett képes autókat gyártani. Véleménye szerint a kecskeméti gyár minden feltételnek megfelelt.

És a költség nyilván fontos szempont, nemrég a Mercedes pénzügyi igazgatója, Harald Wilhelm beszélt erről, szerinte

a gyártási költségek közel 70 százalékkal alacsonyabbak Kecskeméten, mint Németországban.

Fotó: Portfolio

A háttérbeszélgetés során szóba került az is, hogy miért most érkezett az első középkategóriás Mercedes modell Magyarországra. Schiebe elmondta, hogy az előző generációkat már más gyárakban gyártották, például Németországban és Dél Afrikában. Egy ilyen jelentős átszervezést akkor érdemes végrehajtani, amikor új modellgeneráció jelenik meg, ezért most látták elérkezettnek az időt arra, hogy Kecskemét magasabb kategóriába lépjen.

Arra a kérdésünkre, hogy létezik-e olyan Mercedes modell, amelyet ne lehetne Kecskeméten gyártani, Schiebe úgy válaszolt, hogy nem szeret olyan kijelentéseket tenni, miszerint valamit nem lehet megcsinálni. Szerinte mindig van megoldás, ugyanakkor

a vállalatnak figyelembe kell vennie azt is, hogy a helyi csapat milyen feladatokat tud biztonságosan és magas színvonalon kezelni.

A jövőben az elektromos GLC gyártása is el fog indulni, később pedig a gyárátadás folyamán bejelentett modell, a G-osztály kompaktabb változata is itt készül majd. Ez már önmagában is rendkívül széles modellpalettát jelent, ezért most a legfontosabb feladat ezeknek a modelleknek a sikeres bevezetése.

A Portfolio arra is kíváncsi volt, hogyan zajlik egy teljesen új gyár és egy teljesen új modell gyártásának felfuttatása. Christian Dickert szerint ez egészen más helyzet, mint egy már működő német üzemben, ahol egy új modellt egyszerűen beillesztenek a meglévő gyártási programba.

Kecskeméten egyszerre indult el egy új gyár, egy új csapat és egy új modell gyártása, ezért a termelést fokozatosan, hétről hétre növelik, amíg el nem érik a tervezett kapacitást.

A Portfolio kérdésére a piaci érdeklődésről is beszélt Michael Schiebe. Bár a C-osztály nemzetközi sajtótesztjei még csak ezután következnek, a kereslet már most rendkívül erős.

A vállalat 2026-os előrendelési naptára gyakorlatilag betelt, vagyis az új megrendelések jelentős részét már a következő évre veszik fel.

A várható szállítási idővel kapcsolatban azt mondta, hogy első becslése szerint két-három hónap lehet, de valójában ennél hosszabb várakozásra számít. A gyártás ugyanis még csak most fut fel, ezt követi a szállítás és a kereskedői előkészítés.

A Portfolio arra is rákérdezett, hogy a kecskeméti gyár elsősorban mely piacokat szolgálja majd ki. Michael Schiebe szerint a válasz egyszerű, az üzem nemcsak Európának termel, hanem a világpiacra gyárt majd autókat. Hozzátette ugyanakkor, hogy Kína ebből a szempontból külön kategóriát jelent.

Ott a Mercedes helyi gyártásban is előállítja az elektromos C-osztályt, a kínai vásárlók igényeihez igazított, hosszabb tengelytávú változatban.

A konszernnek közös vállalata működik az országban, ahol ezek a modellek készülnek, miközben bizonyos típusokat továbbra is importálnak. Példaként említette, hogy egyes SUV modellek az Egyesült Államokból érkeznek Kínába, az S-osztály pedig továbbra is Németországban készül.

A Portfolio kérdésére azt is elmondta, hogy a kecskeméti elektromos C-osztály legfontosabb piaca várhatóan Európa lesz, a Mercedes nem országokban gondolkodik, hanem egységes európai piacban.

A gyár hosszú távú szerepével kapcsolatban Schiebe kiemelte, hogy

Kecskemét a mostani bővítés után a Mercedes legnagyobb európai gyárává vált.

Ez szerinte önmagában is jól mutatja, milyen stratégiai szerepet szánnak a magyarországi üzemnek a következő években.

A Portfolio arra is kíváncsi volt, hogy a mai gazdasági és geopolitikai környezetben is meghoznák-e ugyanezt a beruházási döntést. Schiebe egyértelmű igennel válaszolt. Elmondta, hogy utólag minden beruházásnál lehet olyan részleteket találni, amelyeket másképp csinálnának, hiszen a folyamatos fejlődés minden vállalat életének része. Magát a döntést azonban egyáltalán nem bánja. Szerinte

a kecskeméti beruházás helyes döntés volt, és ma is ugyanígy határoznának.

A gyártási próbák eddigi eredményei minden várakozásukat igazolták, a projekt pedig a tervek szerint halad.

A Portfolio kérdésére arról is beszélt, hogy mennyire maradhat versenyképes a Mercedes a kínai gyártókkal szemben. Elismerte, hogy a kínai márkák rendkívül agresszív árversenyt folytatnak, ráadásul sok esetben alacsonyabb költségszinten működnek. Ennek ellenére szerinte a Mercedesnek nincs más választása, mint versenyképesnek maradni. Úgy fogalmazott, hogy

az ügyfelek nem kizárólag az ár alapján választanak autót.

A Mercedes továbbra is olyan értékeket kínál, mint a minőség, a megbízhatóság, a biztonság és a formatervezés, ezek pedig hosszú távon is megkülönböztetik a márkát a versenytársaktól.

A háttérbeszélgetésen több kérdés is érkezett a kecskeméti gyár munkaerőpiaci szerepéről. Christian Dickert gyárigazgató elmondta, hogy a fizikai dolgozók szinte kivétel nélkül magyarok. Pontos arányt nem mondott, de úgy fogalmazott, hogy ez közel száz százalék. A Mercedes versenyképes béreket kínál, modern munkakörnyezetet biztosít, és nagy hangsúlyt fektet a képzésre, ezért a vállalat vonzó munkáltatónak számít Magyarországon. Kiemelte azt is, hogy a vezetői pozíciókban is rendkívül magas a magyarok aránya.

A menedzsment közel 85 százaléka magyar, a műszaki és funkcionális vezetők körében pedig ez az arány megközelíti a 95 százalékot.

Schiebe ehhez hozzátette, hogy a Mercedes globális vállalatként a nemzetközi karrierutakat is fontosnak tartja. Szeretnék, ha a jövőben minél több magyar szakember dolgozna németországi vagy más külföldi Mercedes-gyárakban is, mert a felsővezetői pozíciókhoz elengedhetetlen a nemzetközi tapasztalat.

A nem uniós munkavállalók alkalmazásával kapcsolatban elmondta, hogy

a Mercedes jelenleg teljes egészében magyar munkavállalókkal tudja biztosítani saját létszámigényét.

Ugyanakkor figyelemmel kísérik a beszállítók helyzetét is, hiszen ha egy partner munkaerőhiánnyal küzd, az a Mercedes termelésére is hatással lehet. Úgy látja azonban, hogy a helyi partnerekkel és a hatóságokkal együttműködve ez a kérdés is kezelhető.

A munkahelyteremtésről szóló kérdésre Christian Dickert elmondta, hogy jelenleg mintegy ötezren dolgoznak a kecskeméti üzemben, a termelés felfutásával azonban újabb, négy számjegyű létszámbővítés várható. Hangsúlyozta, hogy ezzel párhuzamosan a beszállítók is növelik majd kapacitásaikat, így a beruházás közvetve is jelentős számú új munkahelyet teremt Magyarországon.

Schiebe szerint ezt érdemes tágabb összefüggésben nézni. A több mint egymilliárd eurós beruházás jól mutatja a Mercedes hosszú távú elköteleződését Magyarország mellett.

A Portfolio arra is rákérdezett, miért döntöttek egy új gyáregység felépítése mellett, amikor több kínai autógyártó inkább meglévő európai üzemeket vásárol fel. Schiebe szerint számukra sokkal logikusabb volt a kecskeméti telephely bővítése. Mint mondta, a Mercedes már 14 éve jelen van Kecskeméten, jól ismeri a helyi beszállítói hálózatot, az infrastruktúrát és a működési környezetet. A bővítés lehetővé teszi, hogy a meglévő adminisztratív és támogató funkciókat is tovább használják, ami jelentős költségelőnyt jelent.

Emellett a Mercedes világszerte egységes gyártási rendszert alkalmaz. Ugyanazokat a folyamatokat és szabványokat használják minden üzemben. Ennek köszönhetően egy németországi szakember ugyanúgy ismeri a kecskeméti berendezéseket is. Egy meglévő, más rendszer szerint működő gyár megvásárlása és átalakítása szerinte jóval költségesebb lett volna, mint a meglévő magyar üzem továbbfejlesztése.

A háttérbeszélgetés során szóba került az is, miben különbözik egy kizárólag elektromos autók gyártására kialakított üzem egy hagyományos autógyártól. A vegyes gyártósorokon ugyanazon a vonalon készülhetnek elektromos és belső égésű motoros modellek is, ami jelentősen növeli a komplexitást. Az új kecskeméti gyáregység összeszerelő üzemében azonban kizárólag elektromos modellek készülnek, így egyszerűbbé válik a gyártás, javul a hatékonyság és nagyobb termelési volumen érhető el. Emellett maga a technológia is eltér. Egy hagyományos autó első indításakor külön rendszerekkel kell kezelni a kipufogógázokat, elektromos modellek esetében azonban erre nincs szükség, ami szintén egyszerűbbé teszi az üzem működését.

A beszélgetésen felmerült az is, hogy az elmúlt időszakban több piaci találgatás jelent meg egyes németországi Mercedes gyárak jövőjéről. Arra a kérdésre, hogy Kecskemét hosszabb távon átvehet-e bizonyos szerepeket ezektől az üzemektől, Schiebe nem kívánta kommentálni a piaci pletykákat.

Azt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Mercedes 2012 óta van jelen Magyarországon, és a vállalat továbbra is hosszú távra tervez az országban. Úgy fogalmazott, hogy a Mercedes minden országban vendégként tekint magára, ezért tiszteletben tartja a helyi szabályokat és törvényeket. Cserébe arra törekszik, hogy megbízható partner legyen, amely nemcsak munkahelyeket teremt és adót fizet, hanem a helyi közösségeket is támogatja, például az egyetemekkel kialakított együttműködéseken keresztül.

A beszélgetés egyik legérdekesebb témája a humanoid robotok jövője volt. Arra a kérdésre, hogy ezek néhány éven belül kiválthatják-e az emberek munkáját a gyártásban, Schiebe jóval óvatosabban fogalmazott, mint amit a technológiai vállalatok kommunikációja alapján sokan várnának.

Szerinte először különbséget kell tenni a valóság és a látványos internetes bemutatók között. A technológia jelenleg még nem tart ott, hogy teljes mértékben át tudja venni a gyártási folyamatok során végzett munkát. Elmondta, hogy

a Mercedes valóban aktívan vizsgálja a humanoid robotok ipari alkalmazásának lehetőségeit, és ha a technológia valóban alkalmassá válik a termelékenység javítására, akkor a Mercedes is alkalmazni fogja, hiszen minden autógyártó ezt teszi majd.

Jelenleg azonban még nem lát esélyt arra, hogy a robotok tömegesen kiváltsák az embereket. A Mercedes dolgozói ma még gyorsabbak, képzettebbek, rugalmasabbak és sokkal összetettebb feladatokat képesek ellátni, mint a humanoid robotok. Külön kiemelte, hogy az autógyártás legmunkaigényesebb része továbbra is az összeszerelés, ahol rendkívül sok finom kézmozdulatra és precíz munkára van szükség. A mai robotok ettől még messze vannak. Azt is hozzátette, hogy még a szakértők között sincs egyetértés abban, mikor következhet be valódi áttörés. Egyesek két évről beszélnek, mások tíz vagy akár tizenöt évet említenek.

A végellenőrzéssel kapcsolatban Christian Dickert elmondta, hogy a Mercedes nem tesz különbséget elektromos és belső égésű modellek között. Mindkét hajtáslánc ugyanazon a minőségellenőrzési folyamaton megy keresztül, ugyanazokat a teszteket végzik el rajtuk, és minden modellnek ugyanazoknak a szigorú Mercedes minőségi követelményeknek kell megfelelnie.

A beszélgetés végén szóba került a BYD és más kínai autógyártók európai terjeszkedése is. Arra a kérdésre, hogy ez jelenthet-e veszélyt a Mercedes számára akár a munkaerő, akár a beszállítók megszerzésében, Schiebe úgy válaszolt, hogy a kínai gyártók természetes módon terjeszkednek a világpiacon, hiszen rendkívül erős versennyel szembesülnek saját hazai piacukon.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Mercedes világos stratégiát követ, arra koncentrál, hogy folyamatosan jobb autókat fejlesszen és minden területen versenyképesebb legyen. Ez nemcsak a gyártásra igaz, hanem a kutatás-fejlesztésre, az értékesítésre és a beszállítókkal való együttműködésre is. Szerinte egy jó beszállítói kapcsolat kölcsönös bizalomra épül, ezért a Mercedes hosszú távon is megbízható partner kíván maradni.

A Portfolio kérdésére Schiebe arról is beszélt, hogyan látja a kecskeméti gyárat tíz év múlva. Úgy fogalmazott, hogy ma senki sem tud pontos előrejelzést adni az autóipar jövőjéről. Ha egyetlen kívánsága lehetne, azt szeretné, hogy a Mercedes minden gyára kétszer akkora legyen, mint most, mert ez a vállalat sikerét jelentené. A valóság azonban ennél jóval összetettebb. Új versenytársak jelennek meg, a világgazdaság több régiója lassul, a geopolitikai konfliktusok pedig a keresletre és a beszállítói láncokra is hatással vannak.

Szerinte viszont, ha a kecskeméti üzem képes betölteni azt a szerepet, amelyet most szánnak neki, már önmagában is nagyon sikeres lesz.

A Mercedes célja nem az, hogy minden gyára ugyanazokat a modelleket gyártsa, hanem az, hogy minden régióban azt állítsák elő, amire ott a legnagyobb igény van.

Ennek kapcsán ismertette a vállalat úgynevezett local for local stratégiáját. Az Egyesült Államokban továbbra is a nagy SUV modellek iránt a legerősebb a kereslet, ezért azok ott készülnek. Európában a belépő kategória és a középkategória számít a legfontosabbnak, ezért gyártják Kecskeméten az elektromos C-osztályt és később a GLC-t is. Kínában pedig a helyi vásárlói igények miatt hosszabb tengelytávú modellek készülnek, ahogy korábban a C-osztály és az E-osztály esetében is. Elárulta azt is, hogy a következő generációs GLE kínai változata is nagyobb lesz, mint a világ többi részén forgalmazott modell.

Schiebe szerint

a helyi gyártás nemcsak a vásárlói igények jobb kiszolgálását teszi lehetővé, hanem csökkenti a vámoknak, a kereskedelmi korlátozásoknak és a geopolitikai kockázatoknak való kitettséget is.

A beszélgetést azzal zárta, hogy a kecskeméti üzem a vállalat egyik legfontosabb termelési központja. Az elektromos C-osztály, a hamarosan érkező GLC és a további modellek jól mutatják, hogy a Mercedes hosszú távon is fontos szerepet szán a magyarországi gyárnak a globális termelési hálózatában.

Címlapkép forrása: Portfolio

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