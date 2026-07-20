Nagy dobás a népszerű pénzügyi szolgáltatótól: szinte ingyenessé teszik a befektetést a brit lakosságnak

Az Investments by Moneysupermarket elnevezésű platform nem számít fel tranzakciós díjat,

az éves platformdíj pedig mindössze 0,34 százalék.

Az ügyfelek 40 különböző alap és tőzsdén kereskedett alap (ETF) közül választhatnak, a megtakarításaikat pedig részvényalapú ISA-számlán vagy általános befektetési számlán is kezelhetik.

A kínálatban kész, előre összeállított portfóliók is megtalálhatók, köztük a Vanguard LifeStrategy alapjai, de a felhasználók önállóan is összeállíthatják befektetéseiket egyedi alapokból és ETF-ekből, például S&P 500 indexkövető alapokból.

A platform mögött álló Seccl az Octopus Group tagja. James Holmes, a vállalat termékigazgatója hangsúlyozta, hogy a beágyazott befektetési szolgáltatások kiváló példát mutatnak arra, miként lehet egyszerűbbé és hozzáférhetőbbé tenni a vagyonépítést a brit fogyasztók számára egy olyan alkalmazásban, amelyet egyébként is pénzügyi döntések meghozatalára, összehasonlításokra és megtakarításra használnak.

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