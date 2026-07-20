  • Megjelenítés
Nagy esésre játszanak a spekulánsok: agresszívan támadják a kis ország devizáját
Befektetés

Nagy esésre játszanak a spekulánsok: agresszívan támadják a kis ország devizáját

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Rekordszintre emelték az új-zélandi dollárral szembeni short pozícióikat a tőkeáttételes alapok, mivel arra számítanak, hogy a nyersolaj világpiaci árának legutóbbi emelkedése tovább súlyosbíthatja a szigetország gazdasági nehézségeit - írja a Bloomberg.

A tőkeáttételes alapok új-zélandi dollárra vonatkozó nettó short pozíciója 1907 kontraktussal, 29 582 kontraktusra nőtt a július 14-ével záruló héten. Ez a legmagasabb érték az amerikai határidős árutőzsde-felügyelet (CFTC) 2006-ig visszanyúló adatsorában. Bár a vagyonkezelők kismértékben csökkentették nettó short kitettségüket, az továbbra is a decemberi mélypont közelében maradt,

vagyis a piaci szereplők kifejezetten borúlátóak a deviza kilátásaival kapcsolatban.

A borúlátó piaci pozicionálás éles ellentétben áll a deviza közelmúltbeli erősödésével, amelyet az Új-zélandi Jegybank (RBNZ) szigorító monetáris politikája támogatott. A short pozíciók mögött az a félelem húzódik meg, hogy az energiaimportra szoruló új-zélandi gazdaságot megviseli az olajár-emelkedés, miután az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség kiéleződése miatt a nyersolaj hordónkénti ára ismét 90 dollár fölé emelkedett.

Ez az olajársokk tovább ronthatja az ország külkereskedelmi mérlegét, amely a múlt hónapban éppen csak elkerülte a deficitet, miközben a belföldi lakossági fogyasztás is visszaesett.

Még több Befektetés

A Citigroup szerint vége a Csodálatos Hetesnek

Nagy dobás a népszerű pénzügyi szolgáltatótól: szinte ingyenessé teszik a befektetést a brit lakosságnak

Miért nem Németországban, hanem Kecskeméten készül a legújabb Mercedes?

Andrew Ticehurst, a Nomura sydney-i vezető kamatstratégája szerint az új-zélandi gazdaság a második negyedévben stagnált, a magasabb olajárak visszatérése pedig újabb kedvezőtlen makrogazdasági tényezőt jelent. A szakértő kifejtette, hogy ez kedvezőtlen cserearány-sokkot okoz, mivel Új-Zéland teljes mértékben olajimportra szorul, ez pedig a deviza gyengülését vetíti előre.

A short pozíciók mértéke ugyanakkor meglepő, hiszen sokan arra számítottak, hogy a borúlátó fogadások egy részét lezárják a piaci szereplők, miután az RBNZ kamatemelési ciklusának folytatása megerősítést nyert. Az új-zélandi dollár hétfőn 58,54 amerikai centre erősödött, ami mintegy 3 százalékos emelkedést jelent a jegybank július 8-i szigorító döntése óta. Ezzel a deviza az összes többi G10-es fizetőeszközzel szemben felértékelődött az adott időszakban.

Kapcsolódó cikkünk

Itt csukott szemmel is lehetett 19 százalékot kaszálni – Mutatjuk a legsikeresebb magyar befektetéseket

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött a bejelentés: parancsot adott Trump elnök, szétbombázzák Iránt
Minden korábbinál gyorsabban terjed a gyilkos járvány: nincs ellenszer, drasztikus korlátozást vezettek be
Miért nem Németországban, hanem Kecskeméten készül a legújabb Mercedes?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility