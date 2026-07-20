Nagy esésre játszanak a spekulánsok: agresszívan támadják a kis ország devizáját

A tőkeáttételes alapok új-zélandi dollárra vonatkozó nettó short pozíciója 1907 kontraktussal, 29 582 kontraktusra nőtt a július 14-ével záruló héten. Ez a legmagasabb érték az amerikai határidős árutőzsde-felügyelet (CFTC) 2006-ig visszanyúló adatsorában. Bár a vagyonkezelők kismértékben csökkentették nettó short kitettségüket, az továbbra is a decemberi mélypont közelében maradt,

vagyis a piaci szereplők kifejezetten borúlátóak a deviza kilátásaival kapcsolatban.

A borúlátó piaci pozicionálás éles ellentétben áll a deviza közelmúltbeli erősödésével, amelyet az Új-zélandi Jegybank (RBNZ) szigorító monetáris politikája támogatott. A short pozíciók mögött az a félelem húzódik meg, hogy az energiaimportra szoruló új-zélandi gazdaságot megviseli az olajár-emelkedés, miután az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség kiéleződése miatt a nyersolaj hordónkénti ára ismét 90 dollár fölé emelkedett.

Ez az olajársokk tovább ronthatja az ország külkereskedelmi mérlegét, amely a múlt hónapban éppen csak elkerülte a deficitet, miközben a belföldi lakossági fogyasztás is visszaesett.

Andrew Ticehurst, a Nomura sydney-i vezető kamatstratégája szerint az új-zélandi gazdaság a második negyedévben stagnált, a magasabb olajárak visszatérése pedig újabb kedvezőtlen makrogazdasági tényezőt jelent. A szakértő kifejtette, hogy ez kedvezőtlen cserearány-sokkot okoz, mivel Új-Zéland teljes mértékben olajimportra szorul, ez pedig a deviza gyengülését vetíti előre.

A short pozíciók mértéke ugyanakkor meglepő, hiszen sokan arra számítottak, hogy a borúlátó fogadások egy részét lezárják a piaci szereplők, miután az RBNZ kamatemelési ciklusának folytatása megerősítést nyert. Az új-zélandi dollár hétfőn 58,54 amerikai centre erősödött, ami mintegy 3 százalékos emelkedést jelent a jegybank július 8-i szigorító döntése óta. Ezzel a deviza az összes többi G10-es fizetőeszközzel szemben felértékelődött az adott időszakban.

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