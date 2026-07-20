Nagyot emelt a PannErgy célárán az OTP – de nem azért, amire elsőre gondolnánk

A vártnál kedvezőbb második negyedéves termelési adatokat közölt a PannErgy, az OTP pedig ezzel egy időben jelentősen megemelte a társaság részvényeire vonatkozó célárát. A két fejleményt ugyanakkor érdemes külön kezelni: miközben a működési teljesítmény valóban minimálisan felülmúlta a terveket, a 20 százalékos céláremelést nem az eredményvárakozások javítása, hanem az alacsonyabb tőkeköltség indokolta.

Erősen alakult a hőtermelés

A PannErgy a második negyedévben 321 672 gigajoule geotermikus energiát értékesített, ami 3,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A teljesítmény ugyanilyen mértékben múlta felül a társaság 311 117 gigajoule-os negyedéves tervét is. Az első fél évben az értékesített hőenergia mennyisége valamivel egymillió gigajoule fölött alakult, ami lényegében megfelelt az éves terv időarányos részének, és mintegy 2 százalékos növekedést jelentett éves összevetésben.

A két legfontosabb termelési helyszín teljesítménye ugyanakkor eltérően alakult. Miskolcon a második negyedéves hőértékesítés 4,2 százalékkal, 135 185 gigajoule-ra csökkent, amit az OTP elsősorban a májusi melegebb időjárással magyarázott. Győrben ezzel szemben 9,2 százalékkal, 182 537 gigajoule-ra nőtt a termelés, miután a városi távhőrendszer működési körülményei lehetővé tették a geotermikus energia nagyobb arányú átvételét.

Ennek következtében a győri projekt már a második negyedéves hőértékesítés közel 57 százalékát adta, míg Miskolc részesedése mintegy 42 százalék volt. Az első fél év egészét tekintve a miskolci termelés 3,9 százalékkal csökkent, Győrben viszont 7,3 százalékos növekedést ért el a társaság.