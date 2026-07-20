Rekordmértékben shortolják az amerikai piacot

Az S3 Partners adatai alapján az S&P 500 index tagvállalatainál a short állomány a közkézhányad 3,79 százalékát közelíti, ami a 2010-ig visszanyúló adatsor történetében

a valaha mért legmagasabb érték.

A tágabb, Russell 3000 indexbe tartozó cégeknél ez a mutató nemrég 6,3 százalékra kúszott fel, ami ugyancsak új rekordot jelent. A New York-i tőzsdén jegyzett papíroknál a short állomány február óta folyamatosan növekszik, és június végén elérte a forgalomban lévő részvények 9 százalékát. Összehasonlításképpen, a globális pénzügyi válság idején ez az arány csupán 5, a koronavírus-járvány alatt pedig nagyjából 6 százalék volt.

Bár a shortolás idén összességében veszteséges stratégiának bizonyult, a pesszimista befektetők továbbra is kitartanak elképzeléseik mellett. A pozíciók bővülését elsősorban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások megtérülését övező kételyek táplálják. Az AI-szektor kiadásai és a kínai verseny miatti aggodalmak hatására az S&P 500 index a múlt héten 1,6 százalékot esett.

Brian Reynolds, a Reynolds Strategy piaci stratégája szerint a magas short állományt jórészt ellensúlyozzák a befektetői részvényvásárlások, és ez a két, egymással szemben ható erő tartotta sávon belüli mozgásban a piacot az elmúlt hónapban. Véleménye szerint a kisbefektetők idővel új történelmi csúcsokra hajtják majd az árfolyamokat, míg a sajátrészvény-visszavásárlási programok minden egyes piaci korrekció során felgyorsulnak, hatékonyan támasztva alá a piacot a mélypontokon.

A hedge fundok ezzel szemben az utóbbi időben ellentétes irányba mozdultak el, ugyanis a Goldman Sachs adatai alapján három hónapja nem látott ütemben zárták le az egyedi részvényekre vonatkozó short pozícióikat.

Bár az átlagos short pozíció idén nem termelt nyereséget, a legnagyobb short állományú papírok szép profitot biztosítottak az árfolyamesésre játszóknak. A Bespoke Investment Group kimutatása szerint a Russell 3000 leginkább shortolt részvényei – mint például a Hertz, az Eos Energy, a Once Upon a Farm és a Dave & Buster's – átlagosan 15 százalékot veszítettek értékükből, miközben az index többi tagja csaknem 21 százalékkal drágult. A Hertz árfolyama 65 százalékkal zuhant, részvényeinek mintegy 79 százaléka állt short pozícióban. Hasonló folyamatok játszódtak le a SpaceX esetében is, amely a piac kilencedik legtöbbet shortolt papírjának számított, így az ellene fogadók idén közel 4,8 milliárd dolláros nyereséget könyvelhettek el.

Joseph Saluzzi, a Themis Trading részvénykereskedési társvezetője úgy véli, hogy a short állomány növekedése a befektetői aggodalmak egyértelmű jele. A mesterséges intelligenciára fordított kiadásokkal és a félvezetőszektor heves árfolyam-ingadozásaival kapcsolatos bizonytalanságok tovább fokozták a szkepticizmust, még ha a szélesebb piacon egyelőre kordában is tartják a félelmeket.

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