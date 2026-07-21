Csodás hozamok a hazai nyugdíjpénztáraknál, a legjobbak 19-20 százalékot szakítottak

A magyar önkéntes nyugdíjpénztárak kiváló első félévet zártak 2026-ban: a legjobb portfólió fél év alatt 11 százalékot hozott, éves szinten pedig 20 százalékos nyereségre is bukkantunk. A mezőnyt egyértelműen a nagyobb részvénysúlyú, dinamikusabb portfóliók uralják, miközben a piac legnagyobb sztárja hosszú távon teljesen verhetetlennek tűnik.

Varázslatosan kezdik az évet a magyar nyugdíjpénztárak: fél év alatt már számos portfólió 10-11 százalékos hozamot pakolt a megtakarítók zsebébe, hosszabb időtávokon pedig

évi 17-20 százalékos hozamokat is el lehetett érni – a témában leginkább jártasak a győztes személyén sem lehetnek meglepődve.

Nézzük is a friss adatokat, hogy mely pénztárak büszkélkedhetnek a legszebb teljesítménnyel – azaz hol volt a legjobb helyen a pénz!