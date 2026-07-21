Csodás hozamok a hazai nyugdíjpénztáraknál, a legjobbak 19-20 százalékot szakítottak

Varázslatosan kezdik az évet a magyar nyugdíjpénztárak: fél év alatt már számos portfólió 10-11 százalékos hozamot pakolt a megtakarítók zsebébe, hosszabb időtávokon pedig
évi 17-20 százalékos hozamokat is el lehetett érni – a témában leginkább jártasak a győztes személyén sem lehetnek meglepődve.
Nézzük is a friss adatokat, hogy mely pénztárak büszkélkedhetnek a legszebb teljesítménnyel – azaz hol volt a legjobb helyen a pénz!
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