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Ez sok magyar kisbefektetőt is érint: döntött a Vanguard az egyik legfontosabb ETF-ről
Befektetés

Ez sok magyar kisbefektetőt is érint: döntött a Vanguard az egyik legfontosabb ETF-ről

Portfolio
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A Vanguard díjcsökkentést jelentett be az egyik legnépszerűbb tőzsdén kereskedett alapjánál (ETF). A Vanguard FTSE All-World UCITS ETF díjmérséklése a becslések szerint évente mintegy 37 millió dolláros megtakarítást jelent majd a befektetőknek - írja az FT Adviser.
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A "jelentős díjcsökkentés" nyomán az alap teljes költségmutatója (TER) 0,19 százalékról 0,14 százalékra mérséklődik, ami 25 százalékos mérséklődést jelent.

A módosítás július 28-án lép életbe.

A Vanguard a szóban forgó ETF-et az egyik legnépszerűbb termékeként tartja számon, az alap ugyanis az elmúlt egy évben több mint 16 milliárd dollárnyi nettó tőkebeáramlást ért el.

Jon Cleborne, a Vanguard európai vezetője szerint a lépéssel még vonzóbbá válik a globálisan diverzifikált, alacsony költségű és rendkívül likvid, egyetlen ETF-re épülő portfólió. Hozzátette, hogy a döntés a vállalat azon régóta követett üzletpolitikáját tükrözi, amellyel a méretgazdaságosságból származó előnyöket az ügyfelek költségeinek csökkentésére fordítja.

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A társaság közlése szerint az elmúlt két évben végrehajtott díjcsökkentések összességében mintegy 80 millió dolláros megtakarítást eredményeztek a befektetők számára.

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