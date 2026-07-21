Ez sok magyar kisbefektetőt is érint: döntött a Vanguard az egyik legfontosabb ETF-ről

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A "jelentős díjcsökkentés" nyomán az alap teljes költségmutatója (TER) 0,19 százalékról 0,14 százalékra mérséklődik, ami 25 százalékos mérséklődést jelent.

A módosítás július 28-án lép életbe.

A Vanguard a szóban forgó ETF-et az egyik legnépszerűbb termékeként tartja számon, az alap ugyanis az elmúlt egy évben több mint 16 milliárd dollárnyi nettó tőkebeáramlást ért el.

Jon Cleborne, a Vanguard európai vezetője szerint a lépéssel még vonzóbbá válik a globálisan diverzifikált, alacsony költségű és rendkívül likvid, egyetlen ETF-re épülő portfólió. Hozzátette, hogy a döntés a vállalat azon régóta követett üzletpolitikáját tükrözi, amellyel a méretgazdaságosságból származó előnyöket az ügyfelek költségeinek csökkentésére fordítja.

A társaság közlése szerint az elmúlt két évben végrehajtott díjcsökkentések összességében mintegy 80 millió dolláros megtakarítást eredményeztek a befektetők számára.

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