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Figyelmeztet a neves pénzember: vészesen közelít a kritikus pont
Befektetés

Figyelmeztet a neves pénzember: vészesen közelít a kritikus pont

Portfolio
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Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója szerint a befektetők alábecsülik a világgazdaságot fenyegető kockázatokat, így a jelenlegi árszinteken sem részvényeket, sem hosszú lejáratú amerikai államkötvényeket nem vásárolna. A bankvezér egy hétfő este közzétett, egyórás interjúban fejtette ki aggodalmait - írta meg a CNBC.

Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója úgy látja, hogy

a piacok nem árazzák be megfelelően a növekvő geopolitikai és költségvetési kockázatokat.

A fenyegetések közül kiemelte az ukrajnai és a közel-keleti háborút, az Egyesült Államok és Kína közötti feszültséget, valamint a katonai kiadások növekedését egy olyan időszakban, amikor az államadósságok egyébként is emelkednek. Véleménye szerint ezek a veszélyek jóval súlyosabbak lehetnek annál, mint amit a többség feltételez.

Ezzel szemben a befektetők az utóbbi időben hajlamosak voltak átsiklani a háborús konfliktusok, a védővámok és egyéb piaci sokkok felett. Az S&P 500 index idén már közel 10 százalékos emelkedést produkált, miközben a lakossági fogyasztás töretlen, az infláció mérséklődött, a piac pedig lelkesen vetette bele magát a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények vásárlásába. A JPMorgan és versenytársai a múlt héten kiugró negyedéves eredményekről számoltak be, amit elsősorban a kereskedési és befektetési banki üzletágak bevételeinek szárnyalása fűtött.

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A vezérigazgató elismerte, hogy a világgazdaság ellenállóbbá vált, elsősorban a korábbi évtizedekhez képest csökkenő energiafüggőségnek köszönhetően. Ez azonban szerinte nem zárja ki egy hirtelen trendforduló lehetőségét. Úgy fogalmazott, elképzelhető, hogy

több szalmaszálra van szükség a teve hátán ahhoz, hogy elérjük ezt a kritikus pontot, így még a mostani háborúk sem feltétlenül elegendőek a töréshez.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Dimon szerint a tartósan magas amerikai költségvetési hiány előbb-utóbb komoly problémává válik, és a hozamok emelkedéséhez vezethet, mivel a kötvénypiaci befektetők magasabb kockázati prémiumot követelnek majd az államadósság finanszírozásáért. Személy szerint

egyáltalán nem vásárolna hosszú lejáratú állampapírokat,

hiszen véleménye szerint még abban az esetben is 4 és 4,5 százalék között kellene alakulnia a tízéves kötvény hozamának, ha az infláció visszatérne a Fed 2 százalékos célszintjéhez.

A részvényekkel kapcsolatban is óvatosan fogalmazott. Bár egy-egy egyedi, kiemelkedő lehetőséget kínáló papír megvásárlását megfontolná, a szélesebb piacot a jelenlegi árazási szintek mellett elkerülné.

A mesterséges intelligenciáról higgadtan nyilatkozott, a jelenlegi beruházási hullámot az internet hőskorához hasonlítva. Úgy véli, hogy a technológiára fordított hatalmas összegek idővel valószínűleg megtérülnek majd – ahogy az internet esetében is történt –, ám nem feltétlenül abban a formában és olyan gyorsan, mint ahogy azt sokan várják. Emlékeztetett arra is, hogy az internetrobbanás korai szakaszának meghatározó szereplői, mint a Yahoo és a Netscape mára szinte teljesen eltűntek, miközben a későbbi piacvezetők, például a Google és a Facebook csak jóval később jelentek meg.

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