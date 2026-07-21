Itt az OTP történetének legnagyobb dobása - Minden, amit az ügyletről tudni kell

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Már két éve tudni lehetett, hogy az OTP a Luminorra készül

A Luminor neve csak később került elő, de az OTP vezetése már 2024 tavaszán szokatlanul konkrétan beszélt a készülő tranzakcióról (az OTP szinte soha sem kommentál folyamatban lévő akvizíciót). Csányi Sándor az OTP 2024. április 26-i közgyűlésén jelentette be, hogy a bank előző nap indikatív ajánlatot tett egy európai uniós pénzintézetre. A célpontot nem nevezte meg, azt azonban elárulta, hogy az OTP történetének legnagyobb akvizíciójáról lehet szó, és olyan országban vásárolnának bankot, ahol a csoport addig még nem volt jelen.

Három nappal később az InfoRádióban Csányi újabb részleteket osztott meg. Elmondása szerint az OTP egyetlen tranzakcióval egyszerre három új ország piacára léphetne be, ráadásul olyan államokba, amelyek rendkívül fejlett digitális pénzügyi infrastruktúrával rendelkeznek. A leírás alapján a Portfolio gyorsan arra jutott, hogy

a célpont csaknem biztosan a mindhárom balti országban, Észtországban, Lettországban és Litvániában működő Luminor Bank lehet.

Akkor már azt is lehetett tudni, hogy a Blackstone értékesíteni kívánja a balti bankot. Az OTP vezetése szerint a Baltikum az egyik legvonzóbb európai régió, gyorsabb gazdasági növekedés, alacsony lakossági eladósodottság, stabil intézményi környezet és még mindig jelentős hitelbővülési potenciál jellemzi.

Csányi Sándor nyilatkozatainak végül szabályozói következményük is lett. A Magyar Nemzeti Bank 2024 júliusában 5 millió forintra bírságolta az OTP Bankot, mert a bank a közgyűlésen és az azt követő sajtókommunikációban az árfolyamot és az osztalékfizetést is befolyásoló információkat osztott meg a készülő akvizícióról, ezeket azonban nem tette közzé időben a tőkepiaci szabályoknak megfelelő módon.

Volt verseny

A Luminor iránt már a hivatalos értékesítési folyamat elindulása előtt is nagy volt az érdeklődés. A Blackstone 2024 elején kezdte előkészíteni a bank eladását, és a piaci értesülések szerint már akkor több stratégiai befektetővel és tanácsadóval egyeztetett. A tulajdonos nem titkoltan prémium árat akart elérni, akkori lapinformációk szerint nagyjából a könyv szerinti érték 1,2-szeresén próbálták értékesíteni a pénzintézetet. Mivel a Luminor saját tőkéje 2023 végén közel 1,8 milliárd euró volt, ez 2,2 milliárd eurós vállalatértéket jelentett.

A folyamat első szakaszában az OTP tűnt az egyik legkomolyabb érdeklődőnek. A verseny 2024 júniusában éleződött ki, amikor kiderült, hogy az olasz UniCredit is hivatalos ajánlatot nyújtott be a Luminorra. Az UniCreditnek is elsősorban a földrajzi diverzifikáció és a stabil, gyorsabban növekvő balti piac jelenthette a fő vonzerőt.

Akkori lengyel lapértesülések szerint az eladók a részben állami tulajdonú PZU-nál, majd a Pekaónál jelentkeztek be, az utóbbi ajánlatot is tehetett a Luminorra, lengyel lapok azt is írták, hogy a lengyel pénzintézetek mellett még az osztrák Erste is versenybe szállhat a Luminor megszerzéséért (az osztrák sztorit erősítette, hogy a Luminor vezérigazgatója, az a Peter Bosek volt, aki az Erste vezérigazgatója lett, a felügyelőbizottság tagja pedig Anreas Treichl volt, aki 2019-ig, közel 23 éven keresztül az Erste vezérigazgatója volt).

A nyilvánosságra került információk alapján végül az OTP és a UniCredit volt a két ismert végső pályázó.

Nagy balti bankot vett az OTP

A Luminor a balti régió harmadik legnagyobb bankja, univerzális kereskedelmi bank, klasszikus lakossági, kis- és középvállalati, és nagyvállalati banki szolgáltatásokat nyújt. A pénzintézet Észtországban, Lettországban és Litvániában működik, a bank központja Észtországban van, a másik két országban pedig fióktelepeken keresztül van jelen. A csoport közel 2613 alkalmazottat foglalkoztatott, 649-en Észtországban, 921-en Lettországban, 1043-an pedig Litvániában dolgoztak.

A Luminor mérlegfőösszege idén március végén 16,3 milliárd euró volt, a nettó ügyfélhitel-állomány 11,5 milliárd euró, a betétállomány pedig 12 milliárd euró. A 96 százalékos hitel-betét arány azt mutatja, hogy a bank teljes hitelportfólióját képes ügyfélbetétekből finanszírozni, vagyis nem szorul aránytalanul nagy mértékben piaci vagy nagykereskedelmi forrásokra. A csoport saját tőkéje 1,7 milliárd euró.

A Luminor tavaly 537 millió euró bevételt ért el, 420 millió euró volt a nettó kamatbevétel (a nettó kamatmarzs 2,7 százalék volt), 85 millió euró pedig a nettó díj- és jutalékbevétel.

A bankcsoport tavalyi egész éves profitja 158 millió euró, vagyis közel 63 milliárd forint volt.

Ez elmarad a csúcsévek 200 millió euró körüli profitjától. A 2023-as és 2024-es kiemelkedő profit elsősorban a gyors európai kamatemelési ciklusnak volt köszönhető, a balti országokban a változó kamatozású hitelek magas aránya miatt az Euribor emelkedése jelentősen növelte a bank nettó kamatbevételét, miközben a betéti kamatok lassabban követték ezt a folyamatot. 2025-ben a kamatkörnyezet normalizálódása már érdemben csökkentette a nettó kamatbevételt, a referencia-kamatok mérséklődése, a betéti marzsok szűkülése és az erősödő hitelezési verseny miatt az adózott eredmény vissza esett. Első ránézésre a 2025-ös eredmény közelebb állhat ahhoz a nyereségességi szinthez, amit a Luminor egy normalizált kamatkörnyezetben fenntarthatóan képes elérni.

A ROE 2025-ben 8,6 százalékot ért el (OTP Csoport: 21,6 százalék), az idei első negyedévben viszont már csak 7,5 százalék volt.

A Luminor tőkeellátottsága kifejezetten erős, a bank elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatója, a CET1-ráta 2026. március végén 20,4 százalék volt (OTP Csoport: 17,6 százalék), ez több mint 5 százalékponttal haladja meg a bank saját, 15 százalékos belső célját, és jelentős puffert biztosít a szabályozói követelmények felett is. A bank számításai szerint 15 százalékos CET1-rátát feltételezve a normalizált ROE 2026 első negyedévében 9,9 százalék lett volna a tényleges 7,5 százalék helyett.

A költség-bevétel arány 2025-ben 64,2 százalék volt, ez nem rossz érték, de azt jelzi, hogy a banknak van tere a hatékonyság javítására. Az eszközminőség továbbra is kezelhető, bár a problémás hitelek aránya valamelyest nőtt: a Stage 3, vagyis nemteljesítő vagy értékvesztett hitelek aránya 2026 márciusának végén 2,2 százalékot tett ki a 2025 végi 2 százalék után. A hitelveszteségi költség ennek ellenére alacsony maradt, az évesített cost of risk 0,13 százalék volt. Összességében a Luminor egy erősen tőkésített, betétekkel stabilan finanszírozott, nyereséges balti bankcsoport, amelynek legfontosabb kihívása jelenleg nem a likviditás vagy a hitelportfólió romlása, hanem a normalizálódó kamatkörnyezetben csökkenő bevételek, az emelkedő költségek és az ezek miatt mérséklődő tőkearányos megtérülés.

Az OTP mérlegfőösszege, hitel- és betétállománya is jelentősen nő a tranzakcióval.

Miért jó ez az OTP-nek?

A Luminor felvásárlásával az OTP egy olyan régióba lép be, ami eddig látványosan hiányzott a térképéről (sokszor írtunk már arról, hogy az OTP elkezdte besatírozni az Európa-térképet). Miközben az elmúlt két évtizedben a bankcsoport szinte egész Közép- és Kelet-Európában meghatározó szereplővé vált, a három balti államban eddig nem volt jelen. A tranzakcióval egyre teljesebbé válik az OTP regionális lefedettsége, ráadásul nem akármilyen piacokon. Észtország, Lettország és Litvánia az Európai Unió legfejlettebb új tagállamai közé tartoznak, mindhárom ország az eurózóna része, a lakosság egy főre jutó jövedelme magas, a bankrendszerek fejlettek és rendkívül digitalizáltak. A régió hosszú távon is vonzó növekedési kilátásokkal rendelkezik, a háztartások vagyoni helyzete erős, a hitelpiacok stabilak, a betétállomány bőséges és megbízható finanszírozást biztosít a bankoknak. Az OTP egy olyan, euróban működő bankot vásárol meg, ami jól illeszkedik a csoport egyre inkább nemzetközivé váló működéséhez.

Mennyibe kerülhetett a Luminor?

A tranzakció árazásáról egyelőre nem közölt részleteket sem az OTP, sem a Luminor, ezért csak becslésekre lehet támaszkodni. A legerősebb piaci kapaszkodót egy 2024-es Bloomberg-értesülés adja, ami szerint a Blackstone a Luminort 1,2-szeres könyv szerinti értéken (P/BV) szerette volna értékesíteni. Azóta azonban jellemzően felfelé kúszott a bankrészvények árazása, az OTP részvényei is már közel 2-szeres P/BV mellett forognak.

A Luminor saját tőkéje idén március végén 1,7 milliárd euró volt, így különböző P/BV-szorzók mellett a tranzakció elméleti értéke a következőképpen alakulna:

Hogy van-e erre pénz? Erre jó választ ad az alábbi ábra.

Ebből a profitból minden évben beleférhet egy Luminor.

Jöhet az euró az OTP-nél?

És a végére egy kis színes.

A Luminor felvásárlásával az OTP-nél az eurózónán belüli működés részaránya 42-ről 50 százalékra emelkedik,

vagyis az OTP Csoport egyre inkább euróalapú bankcsoporttá válik, a bank tevékenységének fele már az euróövezethez kötődik. Ez felveti annak a lehetőségét is, hogy a jövőben a bankcsoport pénzügyi kommunikációjában az euró még hangsúlyosabb legyen.

Az OTP vezetése ma is jellemzően milliárd euróban beszél a legfontosabb mérföldkövekről, a mérlegfőösszeg már meghaladja a 130 milliárd eurót, az éves profit pedig tartósan 3 milliárd euró körüli.

Természetesen Magyarország esetleges euróbevezetése ezt a folyamatot önmagában is felgyorsítaná, de nem kizárt, hogy az OTP ennél jóval korábban is dönthet úgy, hogy pénzügyi beszámolóiban és befektetői kommunikációjában az euróra térjen át. A BÉT-en sem lenne példa nélküli egy ilyen lépés, a Mol már évek óta amerikai dollárban teszi közzé a pénzügyi eredményeit, mivel működésének meghatározó része dolláros. Nem ördögtől való gondolat, hogy előbb utóbb jöjjön az OTP-nél az eurós jelentés.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

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